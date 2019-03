von SK

Nach vielen Jahren lädt der Laetitia-Chor Furtwangen am Sonntag, 31. März, 17 Uhr, wieder in die katholische Stadtkirche St. Cyriak ein. Diesmal jedoch wechselt der Chor die Rollen: Bestritten die Sänger den Auftritt 2011 noch allein, so fungieren sie dieses Mal hauptsächlich als Gastgeber für einen hochkarätigen Gospelchor aus Balingen.

In bester Erinnerung

Voices, Hearts and Souls, so der beziehungsreiche Name der Gäste, wird geleitet von Juandalynn Abernathy, die bereits beim Herbstkonzert 2018 des Laetitia-Chors als Teil eines Trios zu Gast war und den Besuchern von damals sicher in bester Erinnerung ist. Mit ihr hat der Chor eine ganz besondere Leiterin, die aufgrund ihrer Herkunft in einzigartiger Weise Gospels und Sprituals vermitteln kann. Juandalynn Abernathy trägt die Wurzeln, denen diese Lieder entstammen, in sich. Ihr Vater, Pastor Ralph D. Abernathy, war Mitbegründer der Menschenrechtsbewegung, Weggefährte, engster Freund und nach dessen Tod Nachfolger des legendären Bürgerrechtlers, Martin Luther King Jr..

Laetitia-Chor stimmt ein

Der Chor hat nach seiner Gründung im Jahre 2005 einen raschen Aufschwung genommen und sich zu einem der erfolgreichsten Chöre des Genres im Raum Zollern-Alb-Neckar entwickelt. Vor dem Auftritt der Balinger mit rund 50 Sängerinnen und Sängern wird der Laetitia-Chor als Vorgruppe die Besucher mit einigen Liedern einstimmen auf einen Abend voll Emotion und Spiritualität. Alle Einnahmen des Konzertabends gehen an die Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe. Der Eintritt ist zwar frei, doch Spenden für diesen guten Zweck sind erwünscht.

Informationen im Internet:

http://www.voices-hearts-souls.de

http://www.laetitia-chor.de