von Siegfried Kouba

Der Sportschützenverein hält seine Hauptversammlung ab. Die Sportler errangen Gold und Silber und haben mit riesigen Investitionen und Eigenarbeit ihr Schützenhaus mit elektronischen Anlagen erneuert. Oberschützenmeister Thomas Bischof war stolz auf die Verbesserung der Luftgewehrhalle.

Furtwangen Furtwanger Schützen investieren in ihren Schießstand Das könnte Sie auch interessieren

Mehr als 100 Gruppen nahmen am Betriebsmannschafts-Schießen teil. Erfolgreich verliefen Trödlermarkt und Gütenbacher Oktoberfest. Beim Königsschießen siegte mit Ute Schnelle erneut eine Frau, Ritter wurden Britt Schmälter und Jörg Faller. An Terminen für 2019 stehen ein Tag der offenen Tür, ein Andi-Dold-Gedächtnisschießen und die Restaurierung des Pistolenstands an. Viel zu tun gibt es für Jugendleiter Eric Mark, um Jugendliche ab elf Jahren zu begeistern.

Erfolgreich in Kreis, Land und Bund

Sportleiter Gideon Bibbo konnte von erfolgreichen Kreismeisterschaften berichten, die eine Gold-, fünf Silber- und vier Bronzemedaillen brachten.

Auch bei den Landesmeisterschaften wurde Gold und Silber eingefahren.

Furtwangen Firmen wetteifern im Schützenhaus über Kimme und Korn Das könnte Sie auch interessieren

Den Landesmeistertitel errang Herbert Dold und erfolgreich war Dominik Bischof bei den Deutschen Meisterschaften im Kleinkaliberschießen.

Enorme Finanzmittel fließen in die Anlage

Gehörig zu tun hatten die Kassiererinnen Sabine Bibbo und Britt Schmälter. Enorme Finanzmittel mussten für die Anlagenerneuerung investiert werden. Unabdingbare Einnahmequellen sind Betriebsschießen, Trödlermarkt und Gütenbacher FC-Oktoberfest. Kassenprüfer Jörg Faller würdigte die außerordentlichen Kassenbewegungen, die haargenau belegt waren.

Furtwangen Olympionike holt sich den Gedächtnis-Pokal Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Josef Herdner zeigte sich von den Berichten beeindruckt. Er gratulierte zu den sportlichen Erfolgen, zur Riesenbeteiligung an den Betriebsmeisterschaften und betonte die Investitionen in die „tolle Anlage“. Für den Nachwuchs regte der Rathaus-Chef ein Büchsen-Schießen an, damit es richtig kleppert.