von SK

Jeder Mensch kann Opfer eines Verbrechens werden. Ob Betrug im Internet, Enkeltrick oder falsche Polizisten, ob häusliche Gewalt, sexueller Missbrauch oder Vergewaltigung, ob Raub oder Wohnungseinbruch, ob Körperverletzung oder Morddelikte: Der Opferhilfeverein Weißer Ring steht Opfern von Straftaten und deren Angehörigen zur Seite und unterstützt diese auf vielfältige Weise. Über die Arbeit des Weißen Rings informierte sich Bürgermeister Josef Herdner und hatte dazu den aus Vöhrenbach kommenden Opferhelfer und Mitarbeiter des Weißen Rings, Siegfried Trenkle, sowie den Leiter der Außenstelle des Weißen Rings für den Schwarzwald-Baar-Kreis, Jochen Link, ins Rathaus eingeladen.

Viele Hilfemöglichkeiten

Trenkle und Link gaben einen Überblick über die Anzahl der Opferfälle und die Hilfsmöglichkeiten, die der Weiße Ring anbietet, darunter Hilfeschecks für eine psychotraumatologische und juristische Erstberatung oder eine rechtsmedizinische Untersuchung, aber auch Beistand bei Behördengängen oder eine Zeugenbegleitung zur Aussage bei der Polizei oder beim Gericht.

Geeignete Experten finden

„Dabei liegt jeder Fall anders, weshalb wir bei der Betreuung und den Unterstützungsmöglichkeiten individuell vorgehen“, erklärte Jochen Link. Wichtig seien dem Weißen Ring der menschliche Beistand und ein Netzwerk an Experten, die zur Verfügung stehen. „Wir sind Lotsen und helfen dem Opfer, die geeigneten Ansprechpartner und Experten zu finden“, so Trenkle. „Ausgangspunkt ist, dass wir beim Erstgespräch zunächst zuhören und gemeinsam mit der betroffenen Person klären, welche Hilfe notwendig und sinnvoll ist“, ergänzte Trenkle. „Manchmal reicht schon ein Gespräch und zum Beispiel die Vermittlung zu einem Therapeuten aus, es gibt aber auch Fälle, bei denen die Betreuung sich über mehrere Jahre erstreckt, etwa bei schweren Missbrauchsfällen“, so Link.

Über 100 Fälle

2018 waren es wieder deutlich über 100 Fälle, bei denen der Weiße Ring helfen konnten. Zudem gibt es viel Präventionsarbeit und ein entsprechendes Angebot an alle Altersgruppen, angefangen von Kindern und Jugendlichen bis hin zu Senioren.

Gefährlicher Enkeltrick

Der Weiße Ring stellte auch die Broschüre „Ohne Furcht im Alter“ vor. Diese vermittelt eine Menge Präventionstipps. Trenkle betonte, dass ein hohes Maß an Aufklärung wichtig sei, um Senioren vor dem Enkeltrick, falschen Stromablesern oder falschen Polizisten zu schützen. „Seien Sie hilfsbereit, aber auch misstrauisch“, riet er. Einig waren sich der Bürgermeister und die Mitarbeiter des Weißen Rings, dass eine gute Nachbarschaft ein wirksamer Schutz vor Kriminalität sei, da aufmerksame Nachbarn für Sicherheit sorgen und dadurch helfen, Verbrechen zu verhindern. Die Broschüren des Weißen Rings liegen im Rathaus aus.