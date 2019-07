von Stefan Heimpel

Bei regnerischen Wetter startete am Samstagabend der traditionsreiche Neukircher Dorfhock. Es regnete zwar nicht kräftig wie an anderen Orten in der Region, doch trotzdem war das Wetter bei den Besucherzahlen spürbar. Allerdings haben die Neukircher Vereine für diese Situation genügend Möglichkeiten vorgesehen, dass die Besucher auch im Trockenen sitzen können.

Alle Hände voll zu tun Vorsitzender Dirk Hofmeier vom Narrenclub Neukirch, denn das neue Angebot auf dem Dorfhock von Gyros im Fladenbrot ist sehr gefragt. | Bild: Stefan Heimpel

Musik von Locker vom Hocker

Unterhaltung bot am Samstagabend Bernhard Czmiel mit seiner Gruppe Locker vom Hocker, nachdem diese Formation bei der Premiere im vergangenen Jahr gut angekommen war.

Neues und Bewährtes fürs leibliche Wohl

Die Vereine sorgten wieder für die Bewirtung der Besucher, zumeist mit den bewährten Angeboten. Neu war in diesem Jahr beim Narrenclub Neukirch das Gyros im Fladenbrot.

Trophäe für Sportfreunde

Im Verlauf des Abends kam dann auch noch einmal entsprechende Stimmung auf, als die Fußballer der Sportfreunde Neukirch zurückkamen: Sie hatten den Bregtalpokal in Hammereisenbach gewonnen und präsentierten die Trophäe natürlich auf dem Dorfhock. Für den Sonntag hofften die Veranstalter auf ein besseres Wetter.