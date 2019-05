von SK

Die Zeit tickt und die Aktionsgruppe der katholischen jungen Gemeinde (KjG) Furtwangen steckt mitten in den Vorbereitungen für die 72-Stunden-Aktion. 23 Jugendliche und junge Erwachsene engagieren sich 72 Stunden lang eigenverantwortlich und selbstorganisiert in einem sozialen Projekt. Der Grundgedanke der Solidarität im Einsatz für andere und mit anderen steht an diesen drei Tagen im Fokus.

„In 72 Stunden die Welt ein Stückchen besser machen“ – das ist Motto und Ausgangspunkt aller Aktivitäten rund um die Aktion. Die Projekte greifen politische und gesellschaftliche Themen auf, sind lebensweltorientiert und geben dem Glauben „Hand und Fuß“. Die Teilnehmenden setzen sich konkret vor Ort in ihrem Sozialraum ein. Einem Raum, dessen Bedingungen und Probleme sie kennen. Sie werden eben dort für und mit anderen tätig, wo sie auch sonst im Alltag unterwegs sind.

Spenden sind erwünscht

Die Aktionsgruppe ist dankbar über Geld- oder Sachspenden, zum Beispiel Essen und Getränke vom 23. bis 26. Mai und freut sich über jede Unterstützung während der Aktion.

Da die Gruppe den Inhalt ihres Projektes erst am Abend vor Beginn der Aktion erfährt, kann erst ab diesem Zeitpunkt geplant werden, was konkret benötigt wird. Weitere Informationen über Email: sara-fuwa@web.de