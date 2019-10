von Stefan Heimpel

Am Sonntag feierte die evangelische Kirchengemeinde oberes Bregtal das Erntedankfest mit einem Festgottesdienst in der Furtwanger Pfarrkirche und einem Gemeindefest im Gemeindehaus.

Schöpfungsgeschichte im Originaltext

Beim Gottesdienst stand das Thema Schöpfung im Vordergrund. Ein ganzes Team von Helfern hatte eine szenische Darstellung der Schöpfungsgeschichte vorbereitet. Während im Altarraum die verschiedenen Phasen der Schöpfung dargestellt wurden, vom Erscheinen der Sonne und des Mondes bis zur Erschaffung der Tiere und des Menschen, wurde gleichzeitig die biblische Schöpfungsgeschichte im Originaltext vorgetragen. Ergänzt wurde das Ganze durch passende Gesänge der Gemeinde.

Den Abschluss bildeten Gedanken dazu, wie heute mit der Schöpfung umgegangen wird, wie man die Schöpfung bewahren kann. Diese beeindruckende Darstellung der Schöpfung wurde durch die verschiedenen Elemente, vom Bibel-Vortrag über die Gesänge bis zur szenischen Darstellung, so umfangreich, dass sich die Gottesdienstleiterin Gabriele Sander-Bauer dann spontan entschied, auf die eigentlich geplante Predigt zu verzichten. Ihre Gedanken zum Predigttext aus Jesaja werde sie im nächsten Gemeindebrief darstellen.

Zum Erntedankfest bringen die Gottesdienstbesucher die verschiedensten Gaben an den Altar. | Bild: Stefan Heimpel

Das zentrale Thema dabei ist die Aussage, dass Gott jedem immer das schenkt, was er zum Leben braucht. Und dies dann unter dem Gedanken, dass man zur Bewahrung der Schöpfung und gleichzeitig zu einer gerechteren Welt beiträgt. An diese Gedanken erinnerte auch eine kleine Gaben-Prozession, bei der die Gottesdienstbesucher ihre Erntedank-Gaben zum Altar brachten, der nun mitten in dieser Schöpfungsszene stand.

Dank an alle Mitwirkenden

Am Ende des Gottesdienstes gab es noch einen herzlichen Dank für die zahlreichen Mitwirkenden. Die szenische Darstellung entworfen und auch die Aufführung geleitet hatten Tammy Schäfer, Conny Schäfer und Gabriele Sander-Bauer.

Mitwirkende waren Kinder und Jugendliche aus dem Kindergarten Regenbogen, aus der Kinderstunde, aus den Reihen der Konfirmanden und aus der Jungen Gemeinde.

An den Gottesdienst zum Erntedankfest schloss sich das Gemeindefest im Gemeindehaus an. Eine ganze Schar von Helfern war hier damit beschäftigt, die Besucher mit Kaffee und Kuchen, Würstchen, Steak oder Salat zu versorgen. Dies war dann bis in den Nachmittag hinein eine gute Gelegenheit zur Begegnung und zum Austausch unter den Gemeindemitgliedern.