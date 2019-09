von Hans-Jürgen Kommert

Eine für den Ortsteil recht lange öffentliche Sitzung erlebte der Ortschaftsrat Linach. So gab es ein dickes Lob für den toll angelegten Spielplatz oberhalb des Gemeindehauses – und gleich die Frage, ob man nicht für Sonnenschutz sorgen könne. Hier seien ein Sonnensegel und vielleicht ein Baum gute Schattenspender. Daneben könne man auch etwas öfter mähen – „bevor die Kinder wegen des hohen Grases fallen“, so der Fragesteller.

Aquavilla zieht Wasserproben

Zudem wurde nach der Wasserqualität im Baugebiet unterhalb des Gemeindehauses gefragt, da dort alle aus derselben Quelle Wasser erhielten. „Dazu weiß ich bisher nur, dass die Aquavilla Proben gezogen hat. Bisher ist kein Ergebnis bekannt“, informierte Ortsvorsteher Arno Ruf.

Linach soll an die Kläranlage

Auch das Thema der Abwasserentsorgung bereitet so manchem Bürger Kopfzerbrechen. Wie vielerorts will das Amt für Wasser und Bodenschutz auch Linach an die öffentlichen Kläranlagen angeschlossen sehen. Das Gros der Linacher Abwässer wird dann wohl zur Kläranlage nach Vöhrenbach geleitet. „Die Kostenbescheide sind in Vorbereitung“, erklärte Ruf.

Desgleichen wurde nach Grenzsteinen für das Baugebiet gefragt. Nach der Maßnahme mussten diese nun die Straße hinunter und entlang der Grundstücksgrenzen neu gesetzt werden. „Ich werde bei der Verwaltung nachhaken“, versprach Ruf. Er habe demnächst einen Termin mit dem Bürgermeister, bei dem das weitere Vorgehen besprochen werde.

Als sehr gelungene Veranstaltung sah Arno Ruf die Bürgerversammlung an. Alle Anwesenden hätten nun denselben Wissensstand. Erledigt sei auch das Brückengeländer beim Anwesen Straub in Linach.

Bauanfrage erfreut Räte

Eine Bauvoranfrage, über die sich der Ortschaftsrat freue, sei eingegangen, berichtete der Ortsvorsteher weiter. Beim Ferienhaus Kanstingerhäusle soll eine Betriebsleiterwohnung entstehen. „Ein junger Bürger, der in der Heimat bleiben will“, äußerte sich auch Barbara Ploetz begeistert. Der Gedanke des vielbeschworenen Mehrgenerationen-Wohnens werde hier gepflegt. Die Planung sei so, dass sich der Neubau „wunderbar unauffällig“ in die Landschaft einfüge. Der Ortschaftsrat gab einstimmig grünes Licht, alles Weitere liege nun nicht mehr in seiner Hand, so Ruf.

Das Gemeindehaus habe nun ein neues Reinigungssystem erhalten, das in der Grundausstattung dem entspreche, wie es auch in anderen Ortsteilen Furtwangens vorliege, betonte Ruf.

Ein Problem stelle die zukünftige Verteilung des städtischen Mitteilungsblatts dar. So sollen künftig einige Standorte Kisten erhalten, wo man sich das Blatt abholen könne. Eine werde wohl beim Gemeindehaus, eine weitere an der Straße Richtung Furtwangen aufgestellt. Doch müsse das noch genauer diskutiert werden.

Doppelte Hausnummern bereiten Probleme

Als „megawichtig“ empfindet Ruf die Harmonisierung der Hausnummern im Linachtal. Gemeinsam mit Vöhrenbach müsse das geschehen, denn etliche Hausnummern seien zweimal vorhanden, was vor allem Rettungsdienste vor ernste Probleme stelle.

Am Ende der Versammlung gab Arno Ruf bekannt, dass die Feuerwehr eine Schrottsammlung durchführe. Am 27. September sei Linach an der Reihe.