Der Kirchenchor St. Cyriak sucht auch in diesem Jahr zur Verstärkung Gastsänger aller Stimmgruppen, die Lust und Interesse haben, im Chor den Gottesdienst am Ostermontag, 13. April, mitzugestalten. Einstudiert wird die „Spatzenmesse“ KV 220 von Wolfgang Amadeus Mozart und das „festliche Halleluja“ des Engländers Christopher Tambling.

Beschwingt und tänzerisch

Die Messvertonung von Mozart nimmt Sänger wie Zuhörer sofort mit: Beschwingt und tänzerisch sind die Rhythmen. Die Themen dieser Messe sind liedhaft und eingängig. Neben dem Chor wirken ein Orchester mit Streichern, Bläsern und Orgel sowie vier Gesangssolisten mit.

Messe wird von Grund auf neu geprobt

Es handelt sich um eine Neueinstudierung, sodass alle Sänger die Messe von Grund auf neu erproben. Der beliebte Stil des Zeitgenossen Christopher Tamblings garantiert ein opulentes Klangerlebnis und ergänzt die Mozartmesse bestens. Der Spaß am Singen in einem großen Chor steht im Vordergrund: Dabei ist die regelmäßige Teilnahme an den Proben wichtig, teilt der Kirchenchor mit.

Probenstart am 8. Januar

Die Proben finden jeden Mittwoch ab 8. Januar um 20 Uhr im katholischen Pfarrsaal in Furtwangen statt. Der Chor von St. Cyriak mit Kirchenmusiker Frank Rieger freuen sich auf viele Mitsänger. Weitere Informationen gibt es bei Frank Rieger, Telefon 07707/9 88 34 90, oder bei Jacqueline Wehrle, Telefon 07723/16 88.