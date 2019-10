„Celebrate“ – etwa „wir feiern“ – lautet das Motto des Herbstkonzertes des Laetitia-Chors am 9. November. Mittlerweile hat sich das Konzert zum Fixpunkt im Terminkalender der Sänger entwickelt. Auch dieses Jahr haben sich die Sänger Gäste als Verstärkung geholt: Das Allensbacher Vokal Ensemble ist ein gemischter Chor mit 40 Mitgliedern, dessen Repertoire von weltlicher bis zu geistlicher Musik reicht.

Der Kontakt kam zustande über den musikalischen Leiter des Chores, den aus Vöhrenbach stammenden Philipp Heizmann. Sein Bruder Franz singt im Laetitia-Chor. Philipp Heizmann stand vor Jahren auch schon einmal als Gastsolist beim Laetitia-Chor auf der Bühne.

Neue Lieder einstudiert

Die Gastgeber sind schon sehr gespannt auf das Programm der Allensbacher, die sicher eigene musikalische Leckerbissen servieren werden. Auch der Laetitia-Chor hat in den vergangenen Monaten einige neue Lieder, traditionelle und moderne Gospels, aber auch den einen oder anderen Popsong einstudiert.

Gleich am nächsten Tag übrigens starten die Furtwanger zum Gegenbesuch: Am 10. November findet das gemeinsame Konzert in Allensbach statt.

In Furtwangen beginnt das Konzert am 9. November in der Festhalle um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in Morys Hofbuchhandlung und im Eine-Welt-Laden für 9 Euro, an der Abendkasse für 10 Euro.