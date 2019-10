von Stefan Heimpel

Die wichtigste Nachricht bei der Hauptversammlung des Fußballclubs 07 Furtwangen kam in diesem Jahr von Kassierer Oliver Dold: Nachdem Ende des vergangenen Jahres die letzte Zuschuss-Rate des badischen Sportbundes für den Kunstrasen-Platz eingetroffen ist, ist der FC 07 nun seit Januar 2019 schuldenfrei.

Wermutstropfen WM-Ausscheiden

Zuvor hatte der Vorsitzende des FC 07, Sebastian Stumpp, einen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr gegeben, das zeitlich an die Fußball-Saison angeglichen ist. Den Auftakt bildete deshalb das Sportfest mit dem inzwischen legendären Nacht-Elfmetercup. Das ganze Fest verlief friedlich und erfolgreich. Einziger Wermutstropfen war das frühe Ausscheiden der deutschen Mannschaft aus der Fußball-Weltmeisterschaft. Denn in der Folge war das Interesse an der WM-Party mit Public-Viewing relativ gering.

Neuer Standort bei Trödlermarkt bewährt sich

Nicht zufrieden war der Verein dagegen mit dem Trödlermarkt 2018. Hier nahm man sich für das aktuelle Jahr entsprechende Verbesserungen vor. Das Ergebnis 2019 sei daher auch hervorragend. Besonders bewährt habe sich der neue Standplatz auf dem Marktplatz, den man gerne behalten würde. Ein voller Erfolg war auch der Christkindlmarkt mit Verkauf von Glühwein und Punsch.

Spielerduo sorgt für den Klassenerhalt

Spannend war die Situation für die beiden Herren-Mannschaften. Bei der ersten Mannschaft warf nach einem schwachen Saisonstart der Trainer das Handtuch. Kurzfristig stellten sich Patrick Staudt und Jörg Ringwald zur Verfügung. Ihr großes Engagement habe der Mannschaft den Klassenerhalt gesichert, zeigte sich Stumpp dankbar. Die zweite Mannschaft hatte einen sehr guten Start mit sieben Siegen in Serie. Nach einer darauf folgenden Schwächephase erreichte man am Ende den vierten Platz. Als einen Gewinn, sowohl menschlich als auch fachlich bezeichnete Sebastian Stumpp Mickey Kaeltz, der als neuer stellvertretender Vorsitzender gewonnen werden konnte.

Für einen Paukenschlag sorgte dagegen Thomas Losch, der von seinem Amt als dritter Vorsitzender entbunden werden wollte, um zu einem anderen Verein wechseln zu können. Das wurde allerdings vom Vorstand nicht akzeptiert, da man für den sportlichen Bereich so schnell keinen Ersatz gefunden hätte.

Strafen wegen Schiedsrichtermangel

Ein großes Problem, so Sebastian Stumpp, sind die fehlenden Schiedsrichter: „Die Strafgebühren sind enorm und reißen jedes Jahr ein Loch in die Kasse.“ Daher appellierte er an die Mitglieder, für neue Schiedsrichter zu werben oder sich selbst zur Verfügung zu stellen, was dem Verein viel Geld ersparen würde.

Bei der Entlastung des Vorstandes würdigte Bürgermeister Josef Herdner das vielseitige Wirken des FC 07, wobei es sportlich keine einfache Saison gewesen sei. Auch er dankte den beiden Spielern, die für den ausgeschiedenen Trainer eingesprungen seien. Von großer Bedeutung sei auch die Jugendarbeit, für die viel Energie und Engagement nötig sei. Aber man brauche diese gute Jugendarbeit, dies sei die Grundlage für die Zukunft.

Bei den anstehenden Neuwahlen wurde Vorsitzender Sebastian Stumpp in geheimer Wahl in seinem Amt bestätigt. Neu gewählt als dritter Vorsitzender wurde Kevin Beyer. Bestätigt wurden außerdem Schriftführerin Julia Dorer und der zweite Jugendleiter Helmut Lubenow. Schließlich wurden Patrick Staudt, Thomas Herrmann, Oliver Fehrenbach, Manuel Lubenow, Johannes Stumpp, Reinhard Becherer, Alexander Menke und Peter Mark als Beisitzer wieder gewählt.

Zum Ende der Versammlung kam noch die Anfrage wegen des Rasenplatzes, der schon seit einigen Jahren massiv unter Engerlingen leidet. Doch niemand hatte hier ein Patentrezept gegen diese Schädlinge.