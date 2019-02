von Stefan Heimpel

Zum Zunftball hatte die Narrenzunft Furtwangen in die Festhalle eingeladen. Märchen standen im Mittelpunkt der Darbietungen. Nach dem Einzug der Zunft und der Begrüßung durch Zunftmeister Dirk Friese startete das Programm mit dem Damenballett der Hexen. In ihren aufwendigen Kostümen und mit Fächern und Papierschirmen sorgten die Damen für fernöstliches Flair. Und dann fühlte man sich in einen Flughafen versetzt. Denn die Tanzgruppe Jazzpiration des Turnvereins kam als Stewardessen auf die Bühne. Sie zeigte, dass man sogar mit einem Rollkoffer in der Hand noch tanzen kann.

Reisefieber mit den Stewardessen der Gruppe Jazzpiration des Turnvereins. | Bild: Heimpel

Der Spättlerat hatte sich verschiedene Märchen vorgenommen und diese in eigenwilliger Form präsentiert. Während die Oma die entsprechenden Märchen vortrug, gab es verschiedene Darbietungen. So waren hier Hänsel und Gretel unterwegs, unter anderem, um in Gütenbach einzukaufen. Und hier beobachteten sie, wie mancher Nutzer den Kreisverkehr dauernd umkreist, weil er die Ausfahrt nicht findet. Anschließend ritt Prinz Josef Herdner über die Bühne, um Rapunzel im Heideschloss zu erreichen. Statt ihrer Haare reichte sie ihm aber ein Breitband-Leerrohr, damit er seiner Mission gerecht werden kann. Weiter ging es mit dem (Vöhrenbacher) Wolf und den sieben Geißlein oder einer eigenwilligen Darstellung von Schneewittchen. Durch das Programm führt an diesem Abend Dagmar Ganter und Gaby Moßbacher als Hänsel und Gretel und hatten hier auch zwischen den Darbietungen immer wieder einige Anmerkungen.

Aus dem Linachtal kam Besuch in die Festhalle: Die Stauseegarde zeigte einen flotten Tanz. Und wieder kamen Zwerge auf die Bühne, dieses Mal war es der Zunftchor. Er besang die Gemütlichkeit, die Narren und den Narrenbaum und nicht zuletzt „Im Wagen vor mir fährt alte Hexe“. Die Stimmung war schon gut im Saal, wurde aber nun von der Guggemusik Hörsturz noch einmal so richtig angeheizt. Und auch die Band Alpen-Roxx verstand es, das Publikum mitzureißen.

Als Zwerge präsentiert sich der Zunftchor smat passender Mütze. | Bild: Heimpel

Immer für einen Spaß zu haben ist die Gruppe Josefowitz. Dieses Mal hatte sie sich das Märchen von Aschenputtel vorgeknöpft. Die Akteure tauchten dabei immer wieder nur für Sekunden hinter einer Wand auf, um dann mit recht eigenwilligen Dialogen dieses Märchen nachzuspielen. So war der Lieblingssatz des Prinzen: „Ich bin so schön!“. Oder wenn die böse Schwester von Aschenputtel frustriert rief „Ich sterb vor Eifersucht“, folgte als Kommentar von der Erzählerin: „Dann stirb!“. Gerade diese eigenwillige Darstellung gefiel dem Publikum sehr gut.

So richtig in Stimmung kommt der Saal auch beim Auftritt der Guggemusik Hörsturz. | Bild: Heimpel

Die Fuhrkigili präsentierten sich als die sieben Zwerge mit ihrem Schneewittchen. Schon der Auftritt sorgte für viel Heiterkeit, wenn beispielsweise Schneewittchen mit dem Staubsauger über die Bühne lief oder einer der Zwerge seltsame Pilze trotz Winter im Wald fand. Ergänzt wurde dies durch Diskussionen der Zwerge untereinander, mit denen sie das Furtwanger Ortsgeschehen und auch in der Zunft aufs Korn nahmen. Den Abschluss bildete in bewährter Form das Männerballett der Hexen mit seinem ungewöhnlichen Ballett auf dem Trampolin.

Beim Dank und Abschied war bei Zunftmeister Dirk Friese an seiner Atemlosigkeit noch die enorme Anstrengung dieses ungewöhnlichen Balletts zu spüren. Sein Dank galt den verschiedenen Akteuren des Abends, bevor es mit Tanzmusik und Stimmung weiterging und für weitere Unterhaltung sorgte.