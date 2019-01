von ­Bernward Janzing

Furtwangen – Wie schon die acht Monate zuvor war auch der Dezember 2018 in Furtwangen wärmer als normal. Somit war das Jahr 2018 das zweitwärmste der letzten vier Jahrzehnte, übertroffen nur von 2003.

Die Niederschläge waren im Dezember überdurchschnittlich hoch nach einem sehr trockenen Jahr. Die Sonne zeigte sich 2018 so häufig am Himmel wie selten.

Während das Jahr 2018 in Deutschland nach Zahlen des Deutschen Wetterdienstes „das wärmste Jahr in Deutschland seit Messbeginn 1881“ war, lag es in Furtwangen nur auf Platz zwei. Mit 7,6 Grad im Mittel war 2018 um 1,7 Grad zu warm, kam an den Rekord von 2003 (8,1 Grad) aber nicht heran.

Nachdem zum Jahreswechsel die Wetterstation auf dem Kussenhof in Furtwangen auf 40 Jahre zurückblicken kann, dokumentiert sie bei den Temperaturen einen deutlichen Trend: In den ersten 20 Jahren lag der Mittelwert noch bei 5,5 Grad, in den folgenden 20 Jahren bei 6,4 Grad.

Die Differenz von 0,9 Grad entspricht einer Verschiebung der Höhenlage um fast 150 Meter. Furtwangen hatte damit auf 850 Metern ein Klima, wie man es früher auf rund 700 Metern antraf. Auch der Dezember trug zu dem überdurchschnittlich warmen Jahr 2018 bei.

Um 1,5 Grad zu mild

Mit einer Durchschnittstemperatur von 0,6 Grad war der letzte Monat des Jahres um 1,5 Grad zu mild. Mit einer Tiefsttemperatur von minus 7,5 Grad, die zwischen dem 12. und 16. Dezember mehrfach auftrat, blieb richtig knackige Kälte aus. Der Dezemberrekord liegt noch immer bei minus 19,5 Grad und stammt aus dem Jahr 1980.

48 Liter am 3. Dezember

Am wärmsten wurde es im vergangenen Monat mit 8,5 Grad am 4. Dezember. Die Jahresextremwerte betrugen 2018 einerseits minus 16 Grad am 28. Februar und 30,5 Grad am 31. Juli. Im Dezember gab es nach zehn teilweise extrem trockenen Monaten den ersehnten Niederschlag. Mit 318 Litern pro Quadratmeter fiel rund anderthalbmal so viel Regen wie üblich.

Damit war der Dezember der regenreichste Monat seit Juni 2016. Regenreichster Tag des Monats war mit 48 Litern der 3. Dezember, der regenreichste Tag des Jahres mit 65 Litern der 4. Januar. Das Jahr 2018 erreichte mit 1448 Litern pro Quadratmeter nur 80 Prozent der üblichen Regenmengen.

Damit steht das zurückliegende Jahr auf Platz vier in der 40-jährigen Statistik. Am trockensten war das Jahr 2003 mit 1286 Litern, gefolgt von 1985 (1408 Liter) und 1991 (1434 Liter). Im langjährigen Vergleich war es in jüngster Zeit etwas trockener als früher: In den ersten 20 Beobachtungsjahren gingen jährlich 1855 Liter pro Quadratmeter nieder, in den folgenden 20 Jahren nur 1782 Liter – ein Rückgang um vier Prozent.

Nur 40 Prozent des üblichen Schnees

Schnee war im Dezember so rar wie im ganzen Jahr. Mit einer mittleren Schneehöhe von unter zwei Zentimetern und einer maximalen Schneehöhe von gerade sechs Zentimetern zur Monatsmittel waren die Mengen dürftig.

Im langjährigen Mittel kommt der Dezember auf 19 Zentimeter. Übers ganze Jahr gerechnet, brachte 2018 nur rund 40 Prozent des Schnees eines Durchschnittsjahres. Die maximale Schneehöhe 2018 wurde auf dem Kussenhof mit 49 Zentimetern am 20. Januar gemessen.

Gute Werte lieferte die Sonne, die im ganzen Jahr mit 1234 Kilowattstunden pro Quadratmeter etwa neun Prozent mehr Energie einstrahlte als in einem mittleren Jahr. Damit stand 2018 nach 2003 (1294 Kilowattstunden) und 2011 (1258) auf Platz drei. Der Dezember blieb mit einem Defizit von rund 20 Prozent recht trüb.

1981 über zwei Meter Schnee

Mit Temperaturen um den Gefrierpunkt begann das Jahr 2019. Im Januar sind Temperaturen um minus zwei Grad zu erwarten, 26 Frosttage und elf Tage mit Dauerfrost. Im Schnitt gibt es fünf Tage mit Temperaturen unter minus zehn Grad. Die Extremwerte im Januar lagen bisher zwischen minus 25 Grad und plus 16,5 Grad. Die höchste Schneedecke belief sich am 27. Januar 1981 auf 201 Zentimeter, die höchsten Tagesniederschläge fielen am 25. Januar 1995 mit 76,6 Litern.