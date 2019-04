von SK

Furtwangen – Einen Wechsel im Vorstand gab es bei der Initiative Eine Welt: Erika Rössle-Krinn, die einen von drei Vorstandsposten über Jahrzehnte hinweg innehatte, stellte sich nicht mehr zur Wahl. Auch Huguette Müller kandidierte nach über zehn Jahren Vorstandsarbeit nicht mehr.

Neu gewählte Vorsitzende sind Claudia Burger und Isolde Grieshaber. Barbara Strehl ist wie schon bisher als Dritte im Bunde dabei. Das Team der ehrenamtlich tätigen Frauen sprach den Kandidatinnen ohne Gegenstimmen das Vertrauen für die satzungsgemäß ein Jahr dauernde Amtsperiode aus.

In der bewährten Weise wird der Weltladen in der Lindenstraße fortgeführt. Die Produktpalette mit Kunstgewerbe aus Entwicklungsländern, Lebensmitteln aus fair betriebenen Erzeugergemeinschaften und Büchern wird beibehalten und in Kürze um das saisonal übliche Angebot erweitert.

Besuch auf Stuttgarter Messe

Ein Teil der Frauen wird im April die Messe "Fair Handeln“ in Stuttgart besuchen, um sich dort ein Bild über Neuheiten zu machen, die bei der Furtwanger Kundschaft auf Zuspruch stoßen könnten. Auch unter der neuen Führungsriege sollen gelegentlich Lesungen oder Infoveranstaltungen zu nachhaltigem Handel stattfinden. Als Mitglied im Verein der Unternehmer (VdU) beteiligen sich die Frauen gerne an dessen Aktionen.

Auch überlegen sich die Frauen, wie der Stadtkaffee weitere Abnehmer finden könnte. Der Pide-Kaffee stammt von einem integrierten Entwicklungsprojekt in Peru, das zwischenzeitlich für rund 10 000 Bauernfamilien ein auskömmliches Dasein und Bildung bedeutet. Geröstet wird er vom Kaffeewerk Zollernalb, einer Einrichtung der Lebenshilfe, die Menschen mit Behinderungen werthaltige Arbeit bietet.

Der Weltladen ist unter der Woche von 10 bis 18 Uhr geöffnet und samstags von 9 bis 12.30 Uhr. Wer Interesse an der Mitarbeit hat, kann sich im Laden oder telefonisch bei Barbara Strehl, 07723/5 00 22, oder Claudia Burger, 07723 / 40 41 erkundigen.