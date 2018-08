von SK

Furtwangen (rtr) Nachdem die Udo Zier GmbH vergangenen Herbst den ersten Bauabschnitt mit dem Neubau einer Lagerhalle in Furtwangen abgeschlossen hat, rückten bei der Tochtergesellschaft K2 Verpackungen in der Pfalz, in Offenbach an der Queich, die Baumaschinen an. Aushub- sowie Fundamentarbeiten für eine weitere voll automatisierte Fertigungslinie wurden getätigt.

Seit dem Frühjahr kann das Unternehmen nun auch bedruckte Stanzverpackungen anbieten. „Ein großer Schritt, um die Konkurrenzfähigkeit am Markt weiter auszubauen“, erläutert Geschäftsführer Carsten Zier den Schritt. Die Nachfrage nach dieser Art von Verpackungen ist enorm und steigt jährlich weiter. Die Investition in Offenbach beläuft sich auf vier Millionen Euro.

Die Firma Zier ist darauf spezialisiert, Verpackungen in kleinen und mittleren Mengen herzustellen, die Pfälzer Tochterfirma ergänzte dieses Sortiment bisher erfolgreich um eine vollautomatische Produktion, um Großmengen produzieren zu können. „Furtwangen war durch den Standort für Massenproduktion nicht geeignet“, so Carsten Zier. Vor allem fehlte im Schwarzwald hierfür die entsprechende Infrastruktur, Anbindung an Autobahn und Schiene. So entschloss man sich im Jahr 2008, in die benachbarte Pfalz zu gehen, was sich als gute Entscheidung erwiesen hat. „Unser Unternehmen K2 hat sich sehr gut etabliert“, freut sich Carsten Zier, die Umsatzzahlen belegen diese Aussage.Die Zukunft von K2 und somit auch des Schwarzwälder Mutterunternehmens Zier ist gesichert, dies belegen auch die steigenden Umsatzzahlen beider Firmen, betont Zier. Erwartet werden nun auch für die Zukunft dank der neuen Produktionsmöglichkeit weiter steigende Zahlen.

Wie von Claudia Zier, kaufmännische Leitung, zu erfahren ist, erwartet der Betrieb in Furtwangen in diesem Jahr einen Umsatz von neun Millionen Euro, im vergangenen Jahr waren es 8,5 Millionen. In der Pfalz waren es 15 Millionen Euro, für das laufende Jahr werden 20 Millionen Euro angepeilt. Als Gründe für den Anstieg nennt Claudia Zier die neue Anlage. Außerdem werde eine bereits 2014 angeschaffte Anlage nun im Drei-Schicht-Betrieb genutzt.

