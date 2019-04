von SK

Furtwangen – Auf die zahlreichen Auftritte der Trachten- und Volkstanzgruppe ging in der Hauptversammlung Vorsitzende Agnes Biesemann ein. Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch von über 700 Indern im Uhrenmuseum. Alle 20 Minuten kamen voll besetzte Reisebusse an. Die Besucher waren von den bunten Trachten und vor allem von der jüngsten Trachtenträgerin Thalia so begeistert, dass Kameras und Handys nicht zur Ruhe kamen. Allen habe der Auftritt sehr viel Spaß gemacht, sagte die Vorsitzende.

Über weitere Unternehmungen berichtete im Hotel „Ochsen“ Schriftführerin Barbara Gehring. In Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Schönwald fand der jährliche Probensonntag statt. In Furtwangen beteiligte man sich am Umzug der Stadtkapelle anlässlich des 150-jährigen Jubiläums, beim St.-Cyriak-Pfarrfest, beim Umzug am Trödlermarkt und an der Kulturwoche. Ebenfalls war man in Triberg beim Schinkenfest, bei den Heimattagen in Waldkirch sowie beim Umzug der Bürgerwehr Hüfingen dabei. Auf der Katharinenhöhe fand ein Heimatabend mit Brauchtumsvorführungen statt.

Kassiererin Karin Wintermantel konnte über eine solide Kassenentwicklung berichten. Peter Gehring und Fridolin Bensel bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Karin Wintermantel berichtete auch als Tanzleiterin. Sie sei mit der Zusammenarbeit vor allem auch mit der Einübung neuer Tänze sowie dem Probenbesuch zufrieden.

Die Entlastung nahm der stellvertretende Bürgermeister Wolfgang Kern vor. Er hob die Bedeutung der Trachten- und Volkstanzgruppe für die Stadt Furtwangen hervor. Der Name der Stadt werde durch die Aktivitäten weit über die Grenzen hinausgetragen. Er leitete auch die Wahlen. Als zweite Vorsitzende wurde Elke Dannecker wiedergewählt. Schriftführerin bleibt Barbara Gehring. Als Kassenprüfer stellten sich Peter Gehring und Fridolin Bensel wieder zur Verfügung.

Sandra Biesemann wird durch ihre Mutter, Vereinsvorsitzende Agnes Biesemann, für ihr 20-jähriges Engagement in der Trachtengruppe geehrt. | Bild: Fridolin Bensel

Sandra Biesemann wurde für 20 Jahre Mitgliedschaft mit der silbernen Ehrennadel und Urkunde geehrt. Für guten Probenbesuch erhielten Agnes Biesemann und Karin und Karlheinz Wintermantel von der stellvertretenden Vorsitzenden Elke Dannecker Präsente. Ein besonderer Dank mit einem Präsent ging auch an den langjährigen Musiker Andreas Reiner.

Mit einer Vorschau auf die Auftritte 2019 ging die Versammlung zu Ende. Agnes Biesemann äußerte abschließend den Wunsch nach Verstärkung der Gruppe. Wer Lust am Tanzen habe, dürfe gerne mal reinschnuppern.