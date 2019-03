von Siegfried Kouba

Ein positives Resümee zog der Tennisclub Furtwangen (TC) bei seiner Hauptversammlung am Mittwoch im „Bad“. Solider Mitgliederstand, ordentliche Finanzen und vordere Plätze der Herren waren die Bilanz.

Vorsitzender Klaus Rapp blickte auf das Jahr 2020, denn da wird 100-jähriges Bestehen am 24. und 25. Juli gefeiert, wozu Dieter Meyer eine Chronik schreiben wird.

Tennisclub zählt aktuell 148 Mitglieder

148 Mitglieder mit 38 Frauen und 110 Männern zählt der Club und neue Sportler sind willkommen. Ein Werbe-Banner soll bei den Anlagen Nähe Bahndamm auf den Verein aufmerksam machen. Man nahm an der Kulturwoche teil und wird am Donnerstag, 16. Mai, wieder dabei sein. Auch der Mountainbike-Marathon wurde und wird unterstützt.

Positive Zusammenarbeit mit dem TC Vöhrenbach

Eine Kooperation mit dem TC Vöhrenbach ist angelaufen – und die Mitglieder beider Vereine dürfen auf den Plätzen in Furtwangen und Vöhrenbach spielen. Klaus Rapp bietet mittwochs Jugendtraining ab 16 Uhr an, und Neumitglieder können am Abend trainieren.

Freude und Ärger rund ums Clubhaus

Dank galt Werner Koch, der vollen Einsatz bei der defekten Clubhausheizung im Winter zeigte. Bedauert wurde, dass eine Bank in die Breg geworfen wurde und ein Hornissennest Sorgen bereitete. Verbesserungen an Anlagen- und Garagentor, Türen und Fenstern stehen an.

Arbeiten an den Tennisplätzen

Alljährlich werden die Plätze durch die Senioren auf Vordermann gebracht, wobei sich Bernd Mark verdient machte. Man wird eventuell künftig Geld in die Hand nehmen müssen und ein Pflegegerät beschaffen.

Sportliche Erfolge

Sportwart Dominik Müller konnte den zweiten Platz in der Bezirksliga der ersten Herrenmannschaft vorweisen, die zweite Mannschaft belegte den vierten Platz, und die Gruppe 50 errang einen dritten Platz in der Oberliga. Für 2019 wurden die erste Mannschaft der zweiten Bezirksliga und die Vierer-Damenmannschaft der zweiten Kreisliga gemeldet. Die Herren 40 und 60 sowie ein 70er-Herrendoppel werden in der Bezirksliga spielen. Termine erscheinen auf der Homepage.

Finanziell im grünen Bereich

Eine erfreuliche Aufstockung der Finanzen verbuchte Kassierer Werner Koch. Prüfer Ernst Löffler bescheinigte akribische Arbeit; alle Daten stimmten.

Lob aus der Kommunalpolitik

Bürgermeister Josef Herdner konnte die Entlastung des Vorstands entgegennehmen und gratulierte zu den sportlichen Erfolgen. Ihn freuten Energie und Einsatz in der Jugendarbeit. Bei anstehenden Reparaturen kann es auf Antrag Hilfe der Stadt Furtwangen geben. Auch Stadtrat Georg Herth gefiel die Förderung der Jugend, die allerdings Vereinsmüdigkeit zeige. Herth appellierte, „geht zur Wahl und wählt“ am 26. Mai.

