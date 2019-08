von Stefan Heimpel

Vor 50 Jahren beendeten sie ihr Studium der Feinwerktechnik an der Hochschule Furtwangen. Nun kehrten die ehemaligen Studenten anlässlich ihres Jubiläums wieder an ihren Studienort zurück.

19 der 25 noch aktiven Fallenbengel waren mit ihren Partnerinnen nach 50 Jahren erneut nach Furtwangen gekommen. Mehrere Tage lang waren sie in Furtwangen und Umgebung unterwegs, sei es, um Neues zu entdecken oder um Erinnerungen wachzurufen. Im Zentrum stand ein Besuch an der Hochschule. Hier wurden sie von Robert Hönl empfangen. Der Professor informierte über die zahlreichen Studienmöglichkeiten an der heutigen Hochschule, die sich stark von dem Angebot vor 50 Jahren unterscheiden.

Nur drei Fachbereiche

Damals gab es an der Ingenieurschule Furtwangen, die zwei Jahre später offiziell die Fachhochschule Furtwangen wurde, nur drei Fachbereiche: Feinwerktechnik, Gerätebau und Automation sowie Elek­tronik und Regelungstechnik. Inzwischen hat die Hochschule mit Schwenningen und Tuttlingen sogar noch zwei weitere Standorte, wie Hönl erläuterte.

Damals hatte die Ingenieurschule gerade einmal etwa 500 Studenten, heute sind es allein am Standort Furtwangen 3500, und das bei rund 9000 Einwohnern.

Besuch in den Laboren

Informativ und spannend für die ehemaligen Studenten war auch ein Besuch in den Laboren für Robotik und Smart Home der Hochschule. Organisator dieses Besuchs war Jürgen Wentworth-Paul, der schon seit Jahren ehemaligen Studenten-Gruppen betreut und ihre Besuche organisiert.

An alte Zeiten erinnern sich die ehemaligen Studenten. Hier ein Archivbild aus dem Jahr 1972. Es zeigt das Labor Hochfrequenztechnik der Furtwanger Hochschule. | Bild: Hochschule

Von den damaligen Studenten ist nur einer bis heute in Furtwangen geblieben: Karl-Heinz Oetken. Er hat hier seine Frau fürs Leben gefunden und darüber hinaus einen Arbeitsplatz bei der Firma Reiner, wo er bis zu seiner Pensionierung arbeitete.

Mit Stadtführern unterwegs

Auch die Stadt Furtwangen begrüßte die Jubilare. Da Bürgermeister Josef Herdner im Urlaub weilt, übernahm dies sein Stellvertreter Manfred Kühne, selbst Professor der Hochschule.

Neben den speziellen Erinnerung an das Studium stand noch viel anderes auf dem umfangreichen Programm. So war die Gruppe mit den beiden Stadtführern Werner Dold und Reinhard Becher in Furtwangen unterwegs auf den Spuren von Robert Gerwig, dem Gründer der Furtwanger Uhrmacherschule und damit des Vorläufers der Fachhochschule.

Auch „Arche“ weckt Erinnerungen

Das Mittagessen im Museumsgasthaus „Arche“ wurde ebenfalls zu einer Besichtigung genutzt. Gerade in der „Arche“ wurden weitere Erinnerungen wach, denn hier scheint die Zeit in den 50-er- und 60-er-Jahren stehen geblieben zu sein, als auch die Studenten sicher das ein oder andere Mal hier einkehrten.

Weitere Ziele waren die Obst-Brennerei Ritter in Schönenbach und die Ölmühle in Simonswald. Auf dem Heimweg machte man am letzten Tag Station in Schramberg im Museum des Uhrenherstellers Junghans.