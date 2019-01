von Stefan Heimpel

Ein abwechslungsreiches Programm bietet das Altenwerk St. Cyriak jedes Jahr den Furtwanger Senioren, wie die Leiterin Monika Fies in der Hauptversammlung berichten konnte. Zahlreiche ältere Menschen waren in den Pfarrsaal gekommen, um bei Kaffee und Kuchen die Berichte von Monika Fies zu hören, aber auch, um mit einer bunten Bilderschau, vorgestellt von Erika Moser und Adelbert Weber, einen Rückblick auf die verschiedenen Aktivitäten zu bekommen.

Große Vielfalt

Im vergangenen Jahr hatte es ganz unterschiedliche Programmpunkte gegeben. Freude und Frohsinn gehörten dazu ebenso wie Besinnlichkeit oder Trauer. Elfmal feierten die Senioren gemeinsam einen Gottesdienst mit anschließendem Frühstück. Dazu kam eine Fastenandacht. Rund 30 Betagte waren zu Gast, als das Altenwerk zum Besinnungstag mit Pfarrer Andreas Huber eingeladen hatte. Besinnliche Gedanken gehörten dazu ebenso wie die Feier der Messe und eine Andacht, aber auch das Mittagessen und der Kaffee.

Beliebte Musiknachmittage

Beliebt sind die musikalischen Nachmittage mit Helmut Winterhalder, der es versteht, auf die musikalischen Wünsche der Senioren einzugehen. Auch die Altenfasnet war gut besucht, zu der die Narrenzunft wieder für alle Senioren Berliner mitgebracht hatte. Akkordeon-Unterhaltung mit einem Quintett gab es im Juni bei der Kulturwoche. Ein besonderes Angebot war ein Nachmittag mit Liedern und Gedichten in Mundart in der Arche, gestaltet von Christel Besenfelder, Esther Strube und Irene Fink. Und zum Ende des Jahres war bei der Adventsfeier auch wieder der Nikolaus zu Gast.

Viele Ausflüge

Die Senioren waren auch unterwegs, etwa bei der Landesgartenschau in Lahr, auf dem Dreifaltigkeitsberg und in der von Peter Thumb erbauten Barockkirche in Hilzingen. Ein weiterer Besuch galt dem aus Furtwangen stammenden Pfarrer Siegfried Bliestle in Mauenheim. Und bei der Dekanatswallfahrt der Senioren machten die Furtwanger Halt im Münster in Radolfzell. Monika Fies sagte, dass diese Fahrten immer ein großes Erlebnis seien. Mit großem Bedauern habe man erfahren, dass der langjährige Chauffeur, Hubert Thoma, seine Busfahrten einstellt. Ihm galt noch einmal ein herzlicher Dank. Bei den Finanzen machte Monika Fies deutlich, dass die Einnahmen die Ausgaben, beispielsweise für Bewirtungen oder Ausflüge, nicht decken können. Doch die Besucher seien immer sehr freigebig mit Spenden.

Neues Programm fertig

Am Ende des Nachmittags konnte Monika Fies das neue Programm des Altenwerks verteilen, das auch in den Kirchen ausliegt. Wie sie auf Nachfrage sagte, seien es sowohl bei den Ausflügen wie bei den Veranstaltungen im Pfarrsaal im Durchschnitt etwa 30 Teilnehmer aus Furtwangen. Dabei ermunterte sie die Furtwanger, dieses Angebot noch eifriger zu nutzen, beispielsweise bei den Tanz-Nachmittagen. Zu den Senioren kommen bei den Veranstaltungen im Pfarrsaal jeweils auch noch etwa 20 Bewohner des Altenheims St. Cyriak. Ein großer Dank galt hier ihrem Team, das sie bei den Veranstaltungen und bei der Bewirtung im Pfarrsaal immer tatkräftig unterstütze.