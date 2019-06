Auch in diesem Jahr gewann das Mädchenteam des Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschulzug erneut Gold beim Montainbike-Jugend-trainiert–Wettbewerb, der in Weinstadt ausgetragen wurde. In einem spannenden Staffelrennen knüpften die Mädchen der Wettkampfklasse vier an die Erfolge der vergangenen Jahre an und bestätigten, dass Furtwangen eine Hochburg der Mountainbiker ist.

Das Team um Ilaria Rothe, Tamara Hummel, Anne Dorer und Evi Pfaff gewann sowohl das Rennen des Regierungspräsidiums Freiburg als auch das Landesfinale souverän.

Die Konkurrenz der Jungs war in diesem Jahr deutlich größer. Die Mannschaft mit Linus Pahling und Max Riesle vom SC Urach wurde komplettiert von Luis Hättich und Clara Jäger vom SC Furtwangen.

Das altersmäßig sehr junge Team erreichte gegen viele ältere Starter im Finale des Regierungspräsidiums Freiburg den sehr guten sechsten Platz. Dieses Ergebnis lässt für die nächsten Jahre hoffen.