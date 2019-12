Unter dem Motto „Miteinander – Füreinander“ gestaltete die Robert-Gerwig-Schule (RGS) ihre diesjährige Weihnachtsfeier. Das Motto basiert auf den Inhalten des Schulleitbildes und inspirierte die Schüler im Profil Gestaltung- und Medientechnik zur grafischen Gestaltung eines RGS-Weihnachts-Schullogos.

Vielseitige Beiträge von Schülern und Lehrern

Neben der Präsentation des neuen Schullogos von Schülern des beruflichen Gymnasiums beteiligten sich Lehrer und Schüler aus anderen Schularten an der Gestaltung des Festprogramms und sorgten für weihnachtliche Stimmung. Präsentiert wurden eine Weihnachtsgeschichte mit Schattenspielen, verschiedene Musik- und Tanzbeiträge von Schülern und Lehrern, eine Tombola und ein Quizduell zwischen Lehrern und Schülern.

Spendenübergabe als Höhepunkt der Feier

Höhepunkt der interkulturellen und konfessionsübergreifenden Weihnachtsfeier war die Spendenübergabe an die Tafeln aus Hornberg und Schramberg. Elisabeth Spöttle aus Schramberg nahm stellvertretend für die Tafeln die Geschenke entgegen. Jeder Schüler hatte am Morgen eine kleine Aufmerksamkeit mitgebracht, gemeinsam im Klassenverband wurden die Geschenke weihnachtlich verpackt und später an die Tafeln übergeben. Spöttle Informierte über die tägliche Arbeit bei den Tafeln und bedankte sich herzlich bei den Schülern für ihr Engagement.