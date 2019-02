von SK

Furtwangen – Das neue Narrenblatt, der „Bodewälder 2019“, ist fertig. „Frisch durchgestylt, mit Vorsicht gereimt und mit Nachsicht getextet“ so beschreibt die Narrenzunft Furtwangen das neue Narrenblättle.

Der Wahnsinn des Alltags wird auch dieses Mal gehörig unter die Narren-Lupe genommen. Da wird Schnee gefräst, werden Autos aufgetankt, Handys sind im Dauereinsatz, Handtaschen werden gesucht, bei der alten Post geht es auch voran. Der Kreisverkehr kreist und ist schon schön geschmückt. Geschenke werden gemacht und gesucht, Zeit wird gewonnen und vertan. Und das alles wieder im handlichen Kleinformat auf satten 64 Seiten.

Der Verkauf beginnt am Samstag, 23. Februar, durch die Mitglieder der Hexengruppe. Die Hexen werden das Narrenblatt in diesem Jahr zum Preis von 2,80 Euro an der Haustüre zum Verkauf anbieten, und zwar wie folgt: im gesamten Stadtgebiet, am Ilben, Kussenhof, Bühl, Schützenbach, Moos bis Lochmühle gesamtes Sommerberg-, Wannen- und Lochhofgebiet, Schönenbach vom Hofbauer bis zur "Sonne".

Wer am Samstag zu Hause nicht angetroffen wird, kann den „Bodewälder“ auch kaufen am Samstagabend beim Zunftball und ab Montag, 25. Februar, bei Papeterie Besenfelder, Bäckerei Becker, Bäckerei Ganter, im Glücks-Laden und bei Metzgerei Waldvogel.