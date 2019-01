von Stefan Heimpel

Furtwangen – Die Furtwanger Fasnet hat offiziell begonnen: Mit dem Klepfen der Fuhrkigili am Dreikönigstag auf dem Marktplatz wurde der Startschuss gegeben, bevor dann mit dem Ausrufen der Fasnet das närrische Treiben richtig losgeht.

Einmal mehr übernahm es Ehren-Fuhrkigili Bernhard Kuner, die zahlreichen Zuschauer auf dem Marktplatz über das Geschehen zu informieren. Hier hatte er gleich eine spitze Bemerkung parat: Am Dreikönigstag werde in vielen Bereichen der schwäbisch-alemannischen Fasnet das närrische Treiben mit dem Häs-Abstauben oder wie in Furtwangen mit dem Klepfen begonnen. Dabei müsse man inzwischen das Abstauben sehr kritisch betrachten, wegen der auftretenden Feinstaub-Belastung. Diese Probleme habe man beim Klepfen nicht.

Auch Interessenten versuchen sich am Klepfen. | Bild: Heimpel

Begleitet von der Jugendkapelle unter der Leitung von Bernhard Weißer und der Hexengilde mit ihren Fackeln zogen die Fuhrkigili auf den Marktplatz und führten hier ihr Können vor. Verschiedene Darbietungen folgten aufeinander. Zuerst war jedes Fuhrkigili mit einem Solo-Auftritt an der Reihe. Dann wurde paarweise geklepft, und nicht zuletzt zeigte auch der Nachwuchs sein Können. Denn bei rund 15 aktiven Fuhrkigili gibt es auch eine starke Kinder-Gruppe mit ebenfalls rund 15 Nachwuchs-Narren. Bernhard Kuner wies darauf hin, dass jederzeit neue Interessenten willkommen seien. Regelmäßig findet am Donnerstag ab 18 Uhr auf dem Schulhof der Friedrichschule ein Training im Klepfen für Nachwuchs und Neulinge statt. Hier könne jeder Interessent einmal vorbeischauen.

Nach dem Klepfen mit der Geisel gab es auch wieder einige Fuhrkigili, die mit der Karpatsche kräftig klepften. Untermalt wurde das knallende Spektakel durch Feuerwerks-Beleuchtung.