von Stefan Heimpel

Sehr rege zeigte sich der Verein der Landfrauen Oberes Bregtal in den Berichten bei der Hauptversammlung. Bei den anstehenden Wahlen wurde der Vorstand in seinen Ämtern bestätigt. Darüber hinaus gab es auch einige Ehrungen.

Von Wahlrecht Gebrauch machen

Martina Hepting als Sprecherin des Leitungsteams aus drei gleichberechtigten Mitgliedern konnte unter anderem die Bezirksvorsitzende Angelika Thoma aus Villingen in der Versammlung willkommen heißen. In ihrem Grußwort forderte sie die Frauen auf, bei den Kommunalwahlen von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Auch ohne Urlaub sehr zufrieden

Angelika Thoma stellte eine nicht repräsentative Umfrage über die Frauen in der Landwirtschaft vor, die von der Universität Freiburg durchgeführt wurde. Hier habe sich deutlich gezeigt, dass Frauen in der Landwirtschaft durchweg sehr zufrieden seien, auch wenn dies viel Arbeit und oftmals auch den Verzicht auf Urlaub bedeute. 50 bis 70 Stunden Arbeit in der Woche seien bei Viehhaltung normal. Interessant war auch die Feststellung, dass 90 Prozent der Frauen in der Landwirtschaft mindestens einen mittleren Bildungsabschluss haben.

Wolf "nicht sinnvoll"

Diskutiert wird auch in der Landwirtschaft das Thema Wolf. Dazu wurde ein Flyer entworfen mit dem Titel „Brauchen wir den Wolf?“, den Angelika Thoma präsentierte. Die Landfrauen vertreten die Meinung, dass der Wolf für die heimische Region „nicht sinnvoll“ sei.

Erfolgreich bewirtet

Beim Jahresbericht war zu erfahren, dass die Landfrauen im vergangenen Vereinsjahr an verschiedenen Orten mit viel Erfolg die Bewirtung übernommen hatten. Auch sonst gab es viele Aktivitäten, wie eine Maiandacht in Linach, eine Abendwanderung oder das Grillfest im Kaffeetal. Interessant war ein Ausflug zur Landesgartenschau in Lahr oder ein Vortrag über die Homöopathie für Tiere.

Gewählt und geehrt

Bei den Wahlen wurden die Amtsinhaberinnen von der Versammlung bestätigt: das Vorstandsteam mit Martina Hepting, Margarete Fehrenbach und Martina Schuler, Schriftführerin Alexandra Zapf, Rechnerin Sylvia Burger sowie die Beisitzer Brigitte Schirmaier, Agnes Braun, Angelika Armbruster und Gabriele Fürderer. Geehrt wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft Christine Müller, Hilda Rombach, Hedwig Dufner und Helene Scherzinger.