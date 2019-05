von Stefan Heimpel

Konfirmation der evangelischen Kirchengemeinde in der katholischen Pfarrkirche St. Cyriak: Am Sonntag wurden 15 Jugendliche der evangelischen Kirchengemeinde aus Furtwangen und Gütenbach feierlich konfirmiert.

Wegen dieser überdurchschnittlich großen Zahl an Konfirmanden fand die Konfirmation in der katholischen Pfarrkirche statt. Für die musikalische Gestaltung sorgte neben dem Kirchenchor unter Leitung von Ilse Stöckl auch die Stadtkapelle Furtwangen unter Leitung von Ulf Schuster. Nach dem Gottesdienst gab die Stadtkapelle vor der Kirche noch ein kurzes Platzkonzert.

In seiner Predigt bezog sich Pfarrer Lutz Bauer wesentlich auf ein 150 Jahre altes Bild, das viele Jahrzehnte auch für die religiöse Erziehung genutzt wurde. Dieses Bild ließ er durch die Reihen gehen. Dargestellt wurde auf der einen Seite der breite, bequeme Weg, der in die Verdammnis führt, und auf der anderen Seite der schmale und schwierige Weg zu Gottes Reich.

Auch wenn das Bild alt und in mancher Hinsicht fragwürdig sei, könne man einige interessante Gedanken daraus entnehmen. Bedeutsam seien die Brücken zwischen den beiden Wegen: Auch unterwegs gebe es immer die Möglichkeit, vom schlechten Weg auf den guten Weg zu wechseln. Es bestehe aber genauso die Gefahr, dass man vom guten Weg abkomme. Die Jugendlichen seien gefordert, unter ethischen und religiösen Gesichtspunkten Entscheidungen zu treffen. Und hier sei eine wichtige Hilfe das Glaubensbekenntnis, „an dem sie dran bleiben“ sollen.

Insgesamt dauerte der Konfirmandenunterricht rund neun Monate. Bei den Treffen am Mittwoch im Gemeindehaus wurden wichtige Themen des Glaubens behandelt. Der möglichst regelmäßige Besuch der Sonntagsgottesdienste soll die Jugendlichen vertraut machen mit dem Kulturgut Gottesdienst.

Fußballturnier und Freizeit

Auch dieses Jahr waren wieder fußballbegeisterte Jugendliche dabei. So beteiligte sich die evangelische Kirchengemeinde Bregtal am Regionalturnier im Kirchenbezirk und qualifizierte sich für den badischen Konfi-Cup. Dort richteten die Bregtäler zudem ein recht schweres Jesus-Quiz für die anderen rund 300 Teilnehmer aus. Das Regionalturnier wird am 14. Dezember in der Sporthalle am Otto-Hahn-Gymnasium in Furtwangen ausgetragen.

Zum Ende der Vorbereitung gab es eine Freizeit, bei der der Vorabendgottesdienst zur Konfirmation vorbereitet wurde. Ein weiteres Angebot ist, dass die Jugendlichen eigenes Abendmahlgeschirr unter Anleitung von Idun Kühlke und ihrem Team töpfern.

Am Sonntag, 26. Mai, werden in Vöhrenbach drei weitere Jugendliche der Kirchengemeinde konfirmiert.