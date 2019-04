von Stefan Heimpel

In bewährter Form, aber mit kleinen Änderungen im Leitungsteam sowie beim Termin, findet in diesem Jahr die 10. Kinderuni Furtwangen statt. Durch die veränderte Ferienregelung – der letzte Schultag ist in diesem Jahr der Freitag – musste auch die Kinderuni um ein paar Tage verlegt werden. Sie findet vom Dienstag, 30. Juli, bis zum Sonntag, 4. August, statt.

Von 30. Juli bis 4. August

Darüber hinaus gab es bei der Versammlung des Vereins Kinderuni Furtwangen eine Veränderung in der Organisation. Denn die langjährige Leiterin und der Motor der Veranstaltung, Damaris Gutekunst, die nicht mehr in Furtwangen wohnt, sollte entlastet werden. Neue stellvertretende Vorsitzende wurde Schriftführerin Ulrike Waldvogel und Kassierer Reinhard Braun. Organisatorisch wurde die Leitung der Kinderuni nun aufgeteilt. Christa Schmid vom Jugendgästehaus Furtwangen, wo die jungen Studenten der Kinderuni von Anfang an untergebracht waren, übernimmt die Betreuung der Kinder außerhalb des Programms.

Neue Plakate und Homepage

Das Programm selbst stellen Francesca Hermann und Christine Dorer vom Stadtmarketing in der Furtwanger Stadtverwaltung zusammen. Damaris Gutekunst, die für zwei Jahre in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt wurde, steht aber im Hintergrund in allen Bereichen mit ihrer umfangreichen Erfahrung als Unterstützung zur Verfügung. Ein besonderer Dank des Teams galt auch Antje Jäger, die ehrenamtlich sowohl ein neues Plakat, als auch eine neue Homepage für die Kinderuni entwickelt hatte. An der Kinderuni selbst ändert sich nicht viel. Sie startet am Dienstagmorgen an der Hochschule mit der offiziellen Begrüßung und den ersten Programmpunkten, während die Eltern das Gepäck ins Jugendgästehaus bringen.

Bau einer Wetterstation und Experimente im Gefahrstofflabor

Drei Studientage sind wieder direkt an der Hochschule vorgesehen. Einen ganzen Tag lang sind die Kinder in der Außenstelle der Hochschule in Schwenningen in der Fakultät MME (Mechanical and Medical Engineering), wo sie unter anderem medizinisch-technische Experimente erwarten und ebenso der Bau einer Wetterstation. Am Campus Furtwangen sind für die Kinder die Experimente im Gefahrstofflabor immer besonders spannend. Dazu kommt am Freitag ein Industrietag mit Furtwanger Unternehmen und schließlich am Samstag als Abschluss wieder der Besuch im Europapark. Nach der Vergabe der Zertifikate am Abend treten die jungen Studenten am Sonntag die Heimreise an.

Fast ein Selbstläufer

Die Kinderuni Furtwangen ist inzwischen fast ein Selbstläufer. Dies wird daran deutlich, dass bereits wenige Tage nach Beginn der Anmeldefrist Anfang April 25 der 35 Plätze belegt waren. Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahren aus der Region, die sich für eine Teilnahme interessieren, sollten sich deshalb bald anmelden. Ansonsten gibt es eine, wenn auch geringe, Chance, über die Warteliste nachzurücken.

Finanzhilfe für sozial schwache Familien

Ganz wichtig, so die Vertreter der Kinderuni, ist auch wieder das Angebot, dass für Kinder aus sozial schwachen Familien der Teilnehmerbeitrag durch Sponsoren übernommen werden kann. Auskunft erteilt hier die Kinderuni. Denn bei keinem Kind soll der Wissensdurst durch einen finanziellen Engpass behindert werden.