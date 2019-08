von Stefan Heimpel

Die Studienwoche der Kinderuni Furtwangen ging sehr schnell zu Ende: Am Samstagabend folgte der offizielle Abschluss mit der Übergabe der Zertifikate.

Nach einem erlebnisreichen Tag im Europa-Park trafen sich die jungen Studenten am Abend am Lagerfeuer, wo es unter anderem auch Würstchen vom Grill gab. Die stellvertretende Vorsitzende des Kinderuni-Vereins, Ulrike Waldvogel, dankte zu Beginn allen, die zur Veranstaltung beigetragen haben. Besonders erwähnte sie die Vorsitzende Damaris Gutekunst sowie das erste Mal seit der Übernahme der Veranstaltung durch die Stadt Furtwangen Francesca Hermann. Letztere habe alles hervorragend und sehr engagiert organisiert. Ein weiterer Dank galt dem Betreuerteam und dem Jugendgästehaus als Mitorganisator der Kinderuni.

Zertifikat und kleine Geschenke

Ulrike Waldvogel gratulierte den jungen Studenten zum erfolgreichen Abschluss und überreichte ihnen die entsprechenden Zertifikate sowie kleine Geschenke von den Sponsoren.

Bürgermeisterstellvertreter Manfred Kühne forderte die „jungen Studierenden“ auf, auch künftig weiter zu machen und wieder zur Kinderuni zu kommen, falls es im kommenden Jahr von ihrem Alter her noch möglich sei. Er sagte, dass die Stadt sehr gerne dieses Projekt unterstütze.

Häuschen misst die Zimmertemperatur

Achim Bumüller von der Furtwanger Hochschule überreichte den Studenten noch ihr Produkt aus seinem Projekt: Sie hatten ein kleines Häuschen gebastelt mit einer elektronischen Messstation, mit der die Kinder künftig weltweit über das Internet die Temperatur in ihrem Zimmer ablesen können. Im Gespräch betonte Achim Bumüller, dass die Jugendlichen auch in diesem Jahr wieder sehr gut mitgemacht hätten und interessiert gewesen seien.

Auch Betreuer sehr zufrieden

Auch die Betreuer der Kinderuni zogen eine durchweg positive Bilanz. Es gefällt allen so gut, so dass sie, wenn möglich, auch im kommenden Jahr wieder dabei sein wollen. Der Anfang der Kinderuni sei in diesem Jahr etwas schwieriger gewesen. Denn die Kinderuni begann am ersten Tag direkt mit einem Kurs. Der sonst übliche Begrüßungstag musste entfallen, da durch die in diesem Jahr geänderte Ferienregelung des Landes eine vorherige Anreise nicht möglich war. Aber sehr schnell hätten sich die Teilnehmer mit verschiedenen Aktivitäten und Spielen sehr gut zusammen gefunden.

Vor allem auch der letzte Studientag am Freitag, der mit einer unterhaltsamen Zimmerolympiade endete, sei hervorragend abgelaufen. Die anschließende Nachtwanderung kam ebenfalls sehr gut an, auch wenn es für die Kinder eine besondere Herausforderung war, allein oder zu zweit durch den dunklen Wald entlang eines mit kleinen Lichtern markierten Weges zu laufen.