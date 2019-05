von Stefan Heimpel

Erfolgreich verlief die 72-Stunden-Aktion der KJG Furtwangen: Am Sonntagvormittag luden die Jugendlichen in den Pfarrsaal ein. Ihre Aufgabe war es, einen fairen Brunch für 72 Personen zu organisieren mit ausschließlich saisonalen, regionalen und nachhaltigen Produkten. Bei diesem Brunch sollten sie zudem sieben Upcycling-Produkte verkaufen.

23 Jugendliche und junge Erwachsene dabei

Und diese Aufgaben gelangen der Gruppe auch. 23 Jugendliche und junge Erwachsene waren es, die sich nach der offiziellen Bekanntgabe der Aufgabe am frühen Donnerstagabend an die Arbeit machten. Erfreut zeigte sich das Team über die breite Unterstützung. Die Aufgabe war schnell auch über die sozialen Medien verbreitet, was bereits am Abend erste Reaktionen brachte. Und auch der Bericht in der Zeitung am Freitagmorgen sorgte dann für weitere Anrufe von Helfern.

Ganze Reihe von Spendern hilft mit

Zunächst ging es darum, alles Notwendige für den Brunch zu sammeln sowie die ausgesonderten Dinge, um daraus etwas Neues zu basteln. Es gab eine ganze Reihe von Spendern, die für diese Aktion Geld zur Verfügung stellten. Vor allem aber waren es rund 20 Spender, die die verschiedensten Lebensmittel für den Brunch beisteuerten. Das reichte von privaten Spenden, zum Beispiel von selbst gemachter Marmelade über Metzger, Bäcker und andere Geschäfte bis zur Gastronomie.

Da greifen die Gäste gerne zu: Ein reichhaltiges Buffet können die Jugendlichen bei ihrem fairen Brunch im Pfarrsaal bieten. Die Besucher können sich mit Spenden revanchieren, die an das Bregtalbad gehen. | Bild: Stefan Heimpel

Reichhaltiges Speisenangebot

Und so konnte den Besuchern am Sonntagmorgen ein reichhaltiges Buffet präsentiert werden, von der Aufschnittplatte über eine große Zahl von Apfelkuchen und Rührei in verschiedenen Variationen bis zum Flammkuchen und zur Kräutersuppe. Dazu gab es eine Erdbeerbowle. Vor dem Hauptgottesdienst in St. Cyriak kam Pfarrer Paul Demmelmair kurz in den Pfarrsaal, um die Speisen zu Beginn dieses Brunchs zu segnen.

Aus Altwaren neue Produkte geschaffen

Die zweite Aufgabe war es, mindestens sieben Upcycling-Produkte herzustellen und zu verkaufen. Das sind Gegenstände, die aus eigentlich nicht mehr verwendbaren Dingen neu hergestellt werden. Und auch hier gab es rund 20 Spender. Neben zahlreichen Privatpersonen gehörten dazu das deutsche Uhrenmuseum oder die Papeterie Besenfelder.

Vom Sofa bis zur Kinderjeans

Die Jugendlichen zeigten hier viel Fantasie und hatten damit weit mehr als die sieben geforderten Produkte anzubieten, die bei den Besuchern gut ankamen. Zu Gast war auch Bürgermeister Josef Herdner als Schirmherr der Aktion, der den Jugendlichen zu ihrem erfolgreichen Abschluss gratulierte. Er nahm beispielsweise eine kleine Jeans für seine Enkelin mit, die aus Stoffresten genäht worden war. Das größte und arbeitsintensivste Stück war ein kleines Sofa auf der Basis von Paletten.

Nun hoffen die Jugendlichen noch auf einen entsprechenden Erlös aus der Spendenkasse für den Brunch und dem Verkauf der Upcycling-Produkte. Dieser geht an das Bregtalbad, nachdem die KJG bei der letzten 72-Stunden-Aktion 2013 direkt im Bregtalbad aktiv gewesen war.