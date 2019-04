von Markus Reutter

Furtwangen – Die Mobilität an Hochschulen im ländlichen Raum war Thema einer Projektarbeit an der Hochschule Furtwangen. Das Ergebnis: Wenn die Voraussetzungen stimmen, werden auch gerne Alternativen zum eigenen Auto angenommen.

Das Modellprojekt begann im Dezember 2015 und wurde bis einschließlich März diesen Jahres seitens des baden-württembergischen Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz mit 300 000 Euro gefördert. Beteiligt waren nicht nur Studenten und Mitarbeiter der Hochschule Furtwangen an den Standorten Furtwangen und Schwenningen, sondern auch die Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen und die Musikhochschule Trossingen.

Reichweite der E-Autos ungenügend

Ein Aspekt der Studie war das Thema E-Carsharing. Verschiedene E-Mobile kamen zum Einsatz. Am Standort Furtwangen wurden hierfür 54 private Nutzer registriert, in Schwenningen 27. Außerdem sollten Mitarbeiter das Angebot für Dienstfahrten verwenden. Während die Nutzungserfahrungen durchweg positiv ausfielen, wurde jedoch die Reichweite der Fahrzeuge für den Dienstverkehr als unzureichend bemängelt. Vor allem im Winter verkürze sich die Reichweite der E-Mobile durch das Anschalten der Heizung. „Daher sind zukünftige Fahrzeuge mit einer größeren Reichweite von mindestens 150 Kilometern im realen Betrieb vorzuziehen“, ist eine Empfehlung der Studie.

Einer der Projektleiter, Professor Anton Karle, räumt ein, dass das E-Car-Sharing „nicht so gut“ angenommen wurde wie erhofft. Vermutlich habe der Anmeldeprozess und die Abwicklung über Kreditkarte einige zurückgehalten. Es brauche offensichtlich einen längeren Atem als die zur Verfügung gestandene Projektzeit, um hier den Nutzerkreis zu erhöhen. Das E-Car-Sharing habe in den Jahren 2017 und 2018 bestanden. Eine Weiterführung über diesen Zeitraum hinaus und damit verbunden eine Mitfinanzierung durch die Hochschule sei nicht möglich gewesen.

Nahverkehr soll besser werden

Um den öffentlichen Nahverkehr auf die Bedürfnisse der Studenten besser zuzuschneiden, fand ein reger Austausch mit dem Landratsamt und dem hiesigen Verkehrsverbund VSB statt. „Erste Verbesserungen sind zum Dezember 2019 zu erwarten. Es ist geplant, die Hauptverbindung zwischen Villingen-Schwenningen und Furtwangen als Regiobuslinie zu betreiben“, informiert die Studie. Beispielsweise werde die damit einhergehende Taktung unabhängig zu den Ferienzeiten angeboten, was eine deutliche Verbesserung gegenüber der jetzigen Situation darstelle. Dazu wurde auf den Weg gebracht, dass der Vorlesungsbeginn zum Sommersemester 2019 an allen Standorten der Furtwanger Hochschule von 7.45 auf 8 Uhr verlegt wurde. Damit sei es ohne ein weiteres Anpassen von Fahrplänen möglich, dass eine Vielzahl an Busverbindungen rechtzeitig zum Vorlesungsbeginn einträfen.

Shuttle-Bus Richtung Freiburg

Ein Zehntel der Hochschulangehörigen pendelt täglich von Furtwangen in Richtung Freiburg. Daher wurde zum Sommersemester 2018 ein Shuttle-Bus eingerichtet, der entlang dieser Verbindung ein kostenlos nutzbares Angebot geschaffen hat, heißt es in der Studie. Der Erfolg dieses Angebots könne daran festgemacht werden, dass entlang der Verbindung die Anzahl der regelmäßigen Nahverkehrnutzer um 37 Prozent gesteigert werden konnte.

Beworben wurde im Rahmen des Projekts auch der Bürgerbus Furtwangen, der zwar bei drei Vierteln der Studenten bekannt sei, aber von ihnen nur „äußerst selten“ genutzt werde.

Hohe Kosten der E-Bikes schrecken ab

Der Einsatz von Elektrofahrrädern ist gerade im ländlichen Raum vielversprechend, da sie es erlauben, die in der Regel längeren Entfernungen und anspruchsvollen Topographien auf einfache Art und Weise zurückzulegen. Allerdings stellten die durchschnittlichen Anschaffungskosten von 2550 Euro ein Hindernis für Studenten dar.

Primäres Ziel der Studenten sei ja, mit der Fahrradnutzung Kosten einzusparen. Im Rahmen des Projekts wurde deshalb in Kooperation mit einem lokalen Verleih die Möglichkeit geschaffen, dass Studenten Pedelecs günstig ausleihen zu können.

Untersucht wurde im Rahmen der Studie auch die Nachrüstung von Fahrrädern zu E-Bikes. Das sei ein „vielversprechender Ansatz“, weil dabei prinzipiell weniger Kosten anfielen als beim Kauf eines Pedelcs.