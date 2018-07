von Brigitte Frank-Gauckler

Furtwangen – Endlich wieder richtiges Sommerwetter für das Freiluftangebot des Guckloch-Kinos. Die Traditionsveranstaltung zum Schulferienbeginn fand unter idealen Bedingungen statt.

Das 13-köpfige Kinoteam freute sich, einen Kino-Filmabend unter freiem Himmel abhalten zu können und zählte über 70 Zuschauer. Bürgermeister Josef Herdner übernahm die Kasse, was das Kinoteam freute und entlastete. Bepackt mit Fleecejacke und Kissen, Decken, Schlafsack und Campingstuhl strömten Mitglieder und Stammgucker und immer wieder auch neue Besucher in den Innenhof des Postkraftwagenhofs.

Gerne nutzten die Gäste das kulinarische Angebot von herzhaft bis süß. Musiker Bernhard Czmiel kennt sein Publikum, unterhielt mit bekannten Liedern und ließ es auch mal den Refrain eines Liedes mitsingen, darunter auch Revolutionslieder. Guckloch-Vorsitzender Günther Bäuerle begrüßte die Kino­gäste und wies darauf hin, dass es Open-Air im Guckloch seit 27 Jahre in Folge gibt.

Zu sehen war dieses Mal die deutsche Komödie „Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer?“ im Postkraftwagenhof. Die Handlung drehte sich um Luisa, die durch ihr Leben rast. Vom Job nach Hause, vom Ehemann zum Liebhaber, von den Erdnussflips zur Rohkost-Diät. Wem wird das nicht irgendwann zu viel? Als die Paartherapeutin eines Morgens aufwacht, gibt es sie plötzlich doppelt. Sie hat sich über Nacht aufgespalten in die alte Luisa und in die neue Ann. Äußerlich sehen die beiden völlig gleich aus, ansonsten aber sind sie grundverschieden. Regisseurin Lola Randl hat eine Komödie über die Liebe, das Leben und das Dilemma der modernen Welt inszeniert.

Das Guckloch-Team zeigte sich mit der Resonanz des Abends sehr zufrieden, das Rundumpaket von Musik, Essen und Film findet seine Liebhaber. Das Guckloch-Kino beteiligt sich wie in den Vorjahren am Sommerferienprogramm der Stadt und zeigt am Donnerstag, 6. September, 14.30 Uhr den niederländischen Abenteuerfilm „Die Baumhauskönige“, in dem es um rivalisierende Baumhausbauer im Sommercamp geht.

Kinobegeisterte dürfen sich auf ein anspruchsvolles, vielseitiges und unterhaltsames Herbst-Kinoprogramm freuen. Unter anderem ist die deutsche Komödie „Dieses bescheuerte Herz“ geplant und ein Film im Stil von Vincent van Gogh.

Mit „Die göttliche Ordnung“ kommt ein Sensationserfolg aus der Schweiz ins Programm, in dem es um das Frauenwahlrecht geht. Auch die Filmreihe „Weitwinkel“ in Zusammenarbeit mit der Hochschule Furtwangen wird weitergeführt, sie greift politische und ökologische Themen auf und erfreut sich immer größeren Interesses.

Ende Oktober feiert das Guckloch 30 Jahre Kinderkino mit einem speziellen Filmnachmittag. Das Programm liegt ab Anfang September an den gewohnten Stellen zur Mitnahme aus.

