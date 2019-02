von Stefan Heimpel

Ein erster Höhepunkt der Furtwanger Fasnet wurde mit der Fasnet der katholischen Frauengemeinschaft erreicht. Nicht nur die Akteure, auch alle Frauen im Publikum haben das Thema Wasser fantasievoll und vielfältig in ihrer Kostümierung umgesetzt. Was pünktlich um 20 Uhr begann, endete zur Mitternachtsstunde mit dem gemeinsamen Lied „Gott schütze die Frau“.

Zuvor waren viele Akteure auf der Bühne zu sehen, es wurde ausgiebig geschunkelt und gesungen. Wie jedes Jahr war auch an diesem Abend nur ein Mann im Saal geduldet: Alleinunterhalter Helmut Winterhalter sorgte für fröhliche Musik.

Verantwortlich für das gesamte Programm und das gute Gelingen der Frauenfasnet ist Karin Kienzler. | Bild: Stefan Heimpel

Die Frauentruppe der Kienzlers – Karin Kienzler und ihre beiden Töchter Stefanie und Sabine – eröffnete die Frauenfasnet mit dem Lied „Wasser ist zum Waschen da“. Wenig später waren sie als „Helenes Fische“ im Stausee zu sehen. Von dort schwammen sie hinaus ins weite Meer und sangen gemeinsam: „Atemlos, durch das Meer, nur der Hai ist hinter uns her."

Begeistert verfolgt das Publikum das Programm im Pfarrsaal St. Cyriak. | Bild: Stefan Heimpel

Auch Pascal Moser widmete sich in ihrem Vortrag dem Thema Wasser. Es folgte die von der Gicht und vielen anderen Leiden geplagte Oma (Regina Kienzler), welche im Traum den großen Gott Danuvius an der Donauquelle erblickte. Das Wasser dieser Quelle, so versprach er ihr, sollte sie von all den Altersbeschwerden befreien. So eilte sie bei Vollmond zur Quelle, um eine Flasche mit dem besagten Donauwasser zu befüllen. Auf der Bühne trank sie aus der Flasche und wurde plötzlich deutlich verjüngt.

Doch oh, Schreck, sie hatte aus einer Flasche mit ganz gewöhnlichem Wasser getrunken. Die mit dem wunderbaren Quellwasser befüllte Flasche blieb ungeöffnet. Ihr Resümee deshalb: Wahre Schönheit kommt von innen.

Die Matrosen der Frauengruppe Schönenbach erhalten tosenden Beifall für ihre Tanzdarbietung. | Bild: Stefan Heimpel

Die Schönenbacher Frauen waren als Matrosen gekommen und erhielten großen Applaus für ihre spritzige Tanzeinlage, ebenso das Hexenballett mit seinen prächtigen Kostümen. Der Shantychor der Hirschkühe sang unter Leitung des Leuchtturmdirigenten bekannte Melodien.

Katrin Disch und Regina Pfaff waren gerade beim Wellnesswochenende unter der Dusche, als das Wasser versiegte und kein Handwerker in Sicht war. So hatten sie genügend Zeit zum Plaudern. Die Neukircher Frauen zeigten sich als freche Matrosen bei ihrem Auftritt und Tanz. Es waren zwar nur wenige Frauen aus Rohrbach, doch mit ihrer Badewanne und ihrer Show erhielten diese grandiosen Beifall.

Annegret (Andrea Klausmann) hat bei ihrer lustigen Darbietung als Synchronschwimmerin die Lacher auf ihrer Seite. | Bild: Heimpel

Andrea Klausmann betrat dieses Jahr als Annegret allein die Bühne, denn ihre Kollegin Ingeburg war erkrankt. Synchronschwimmen war angesagt und das Publikum wurde in alle Übungen miteinbezogen. Ihr Plan sei es gewesen, im Sommer die Donau bis hoch zur Quelle zu schwimmen, da wo der große Danuvius sitze. Doch da das Flussbett ausgetrocknet war, musste man sich zu Fuß auf die Reise machen. Dabei erfuhr ihre Freundin Ingeburg, dass ein Furtwanger Stadtrat für diesen mächtigen Danuvius Modell saß.

Die Lachmuskeln der Zuschauer wurden stark strapaziert. Erst gegen Mitternacht kam es zum großen Finale. Karin Kienzler bedankte sich am Ende beim Publikum: Ein großes Dankeschön galt auch allen Akteuren und Helfern des Programms.