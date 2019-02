von Hans-Jürgen Kommert

Furtwangen – Siegfried Kaltenbach, Förster im Ruhestand, ließ es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, beim 51. europäischen Forstbiathlon im Bayrischen Wald an den Start zu gehen. Teilnehmer aus allen europäischen Ländern aus Berufen im Forst, Holzwirtschaft, Waldbesitz sowie deren Familienangehörige gaben sich im tiefen Bayerischen Wald um den Großen Arber ein durchaus sportliches Stelldichein.

Zunächst, so Kaltenbach, gab es ein Rahmenprogramm mit verschiedenen Exkursionen zu den Themen Nationalpark Bayrischer Wald, auf den Spuren des Auerhahns am Arber, die Heimat von Glas und Wald oder Urwald vor der Haustür. Die Forstleute aus ganz Europa fanden im Bayerischen Wald eine sehr attraktive Ferienregion für alpinen und nordischen Skisport vor.

Internationale Arena

In der Arberlandarena, einem Biathlon-Stadion mit internationaler Zulassung, konnten am Trainingstag bei allerbestem Wetter Lauf- und Schießleistung getestet werden. Schließlich galt es beim Wettbewerb eine anspruchsvolle Strecke über 9,2 Kilometer zu bewältigen. Dazu wurde jagdliches Schießen verlangt – "stehend angestrichen", an einem Stab angelegt – mit dem Kleinkalibergewehr über 50 Meter auf die Biathlon-Klappscheibe mit einem Durchmesser von nur 11,5 Zentimetern.

Null Fehler – beste Laufzeit

Siegfried Kaltenbach, der in diesem Jahr 74 Jahre alt wird, war in dem internationalen Klassefeld sowohl in der Loipe als auch am Schießstand sehr erfolgreich. Einmal mehr siegte er mit Laufbestzeit in der klassischen Technik und null Fehlern am Schießstand in seiner Altersklasse Männer 71.

Nach den Wettkämpfen findet traditionell das Fest der Nationen statt. Alle teilnehmenden Mannschaften bringen heimische Spezialitäten mit. „Beim fröhlichen Miteinander, bei Essen, Trinken und Sonnenschein, wird der europäische Gedanke gefestigt, dazu werden Erfahrungen ausgetauscht“, schildert Kaltenbach seine Erlebnisse.

Der Furtwanger will auch beim 52. europäischen Forstbiathlon im Januar 2020 in Duszniki in Polen dabei sein. Der Mann, der seit Jahrzehnten an diesem Biathlon-Wettbewerb teilnimmt, pflegt diesen Sport immer noch mit viel Begeisterung. Immerhin ist er auch schon viele Jahre Vorsitzender des Fördervereins Biathlon im Schwarzwald.