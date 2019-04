Furtwangen trägt Trauer: Der Unternehmer Horst ­Siedle ist tot. Der Ehrenbürger der Stadt starb im Alter von 80 Jahren. Er erlag seiner schweren Erkrankung. Furtwangen und die ganze Region trauern um einen Mann, der sich mit ganzem Herzen für seine Heimatstadt engagiert hat. „Ich bin Weltbürger, Europäer, Deutscher und Badener – aber im Herzen bin ich Furtwanger“ – so hat Horst Siedle einmal auf die Frage geantwortet, wo er sich zu Hause fühlt.

Die Nachricht vom Tod Horst Siedles macht die Menschen in Furtwangen traurig. Bürgermeister Josef Herdner informiert Gemeinderäte, dass der Ehrenbürger der Stadt Furtwangen gestorben ist. Die Mitarbeiter von S. Siedle & Söhne werden am Freitag von Horst Siedles Ehefrau Gabriele benachrichtigt. Sie teilt mit, dass ihr Mann gestorben sei.

Er „erlag seiner schweren Erkrankung, die er länger in Schach halten konnte, als alle Prognosen es vorhergesagt hatten“. Es ist der ausdrückliche Wunsch von Gabriele Siedle, alle Siedleaner rechtzeitig zu informieren. Alle Mitarbeiter trauern mit ihr und der Familie.

Über Facebook kondolieren am Freitagabend bereits zahlreiche Bürger. Sie sprechen der Familie ihr herzliches Beileid aus. „Ich denke mit Hochachtung, Verehrung und Mitgefühl an ihn und seine Familie. Furtwangen ist ärmer geworden“, erinnert sich ein Furtwanger an die großen Verdienste von Horst Siedle.

Ihm ist es zu verdanken, dass Produkte made in Furtwangen noch heute die ganze Welt erobern. Horst Siedles unternehmerisches Wirken brachte ihm zahlreiche Auszeichnungen ein. So bekam er 1999 das Bundesverdienstkreuz.

Und 2008 verlieh ihm Ernst Pfister in seiner damaligen Funktion als Wirtschaftsminister die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg – seine wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leistungen wurden damit gewürdigt.

Und auch die Politik war dem Unternehmer stets wichtig – er war 38 Jahre lang Gemeinderat, davon 25 Jahre lang Vorsitzender der FWV/FDP-Fraktion. 20 Jahre lang brachte er sich als Kreisrat in die Geschicke der Region ein. Und Furtwangen erhob dieses „Prachtexemplar der Bürgergesellschaft“, wie Ernst Pfister ihn lobend nannte, vor zehn Jahren zum Ehrenbürger der Stadt Furtwangen.

Dabei fing auch all das einmal ganz klein an. Geboren wurde Horst Siedle im Jahr 1938 eigentlich in der heutigen Bundeshauptstadt Berlin – obwohl er Spross einer original Schwarzwälder Familie war. Sein Vater vertrieb die Produkte des Familienunternehmens dort.

Horst Siedle erinnerte sich daran, wie er dort als kleiner Junge mit Kindern spielte, die einen gelben Stern an der Jacke trugen. Dass der Vater Max Siedle seinem Sohn diesen Umgang erlaubte, war risikoreich –­ aber mit den Nationalsozialisten wollte Max Siedle, erzählt man sich, auch sonst nichts zu tun haben.

1944 musste er für diese Haltung mit einem Berufsverbot büßen – er war als einziges Mitglied des Elektrogroßhandelsverbands nicht Mitglied der NSDAP – und gab lieber sein Geschäft auf, als Parteigenosse zu werden.

So ging die Berliner Zeit zu Ende, und Horst Siedle wurde mit sechs Jahren zum Furtwanger; seine Familie bezog jenes Haus in der Baumannstraße, das er fast 60 Jahre später aufwändig sanieren ließ.

Dass Horst Siedle es bis in die Chefetage schaffte, war übrigens keineswegs per Geburt programmiert. Er sollte sich seine Sporen verdienen müssen, trat 1957 als Praktikant in das Familienunternehmen ein und musste alles von der Pike auf lernen.

Qualifiziert hatte sich Horst Siedle im Grunde genommen bei der Schweizer Tochter Siedle Electric. Sie baute er vom Ein-Mann-Betrieb zum gut laufenden Unternehmen aus. Zehn Jahre leitete er die Schweizer Tochter, erst 1970 wurde er Geschäftsführer der Mutterfirma.

Ungebrochen blieb sein Bekenntnis zum Standort Furtwangen, das betriebswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Kalkulationen des sonst so scharfen Rechners manches Mal außer Kraft setzte. Schon legendär ist der Millionenkredit zu besten Konditionen, mit dem Siedle in den 1980er-Jahren der quasi zahlungsunfähigen Stadt Furtwangen half, die Gemeindefinanzen wieder ins Lot zu bringen.

Mit Horst Siedle verliere die Stadt einen großen Förderer in allen städtischen Belangen. „Die Stadt verneigt sich vor seinem Lebenswerk.“ Das gelte insbesondere auch für seine unternehmerische Leistung. Diese war von Erfolg geprägt, aber auch aus der Tatsache, dass er seine Firma immer am Standort Furtwangen belassen habe. (wur)

Von einem Schock für die Stadt sprach der Furtwanger Bürgermeister Josef Herdner. Der Tod von Horst Siedle sei überraschend gekommen, obwohl der 80 Jahre alte Ehrenbürger in den vergangenen Jahren nicht gesund war. „Aber er hatte ein Kämpferherz mit viel Energie“, so Herdner. Siedle habe sich um das Wohl der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger gekümmert. „Das trieb ihn an.“

Der Unternehmer Horst Siedle

Das sagte Gabriele Siedle im Jahr 2007 über die Anfänge, als Horst Siedle für 50 Jahre Firmenzugehörigkeit geehrt wurde: Horst Siedle trat mit 19 Jahren am 15. April 1957 offiziell ins tritt er mit 19 Jahren offiziell ins Unternehmen ein. Siedle erzielte mit 93 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von 1,5 Millionen D-Mark.

50 Jahre später blickte die Unternehmensgruppe mit einem Gesamtumsatz von 154 Millionen Euro und 1.040 Mitarbeitern. Das sind ungefähr 10-mal so viele Mitarbeiter – und 200 mal so viel Umsatz.

Eigentlich will der junge Mann in die Welt hinaus. Deshalb fängt er in der Exportabteilung an. Bereits nach einem Jahr schickt ihn sein Vater in die Schweiz. Er übernimmt die Leitung der Siedle-Electric, damals eine kleine Vertriebsstätte in Zürich, die seit ihrer Gründung mit roten Zahlen kämpft.

Als Horst Siedle dort anfängt, setzt er sich ein Ziel; Innerhalb eines Jahres will er die Siedle-Electric aus der Verlustzone führen. Er tut alles, um Kosten zu sparen: Mit seinem VW Käfer transportiert er die Ware eigenhändig von Furtwangen nach Zürich, verzollt und verpackt sie. Die Auslieferung verbindet er gleichzeitig mit einem Kundenbesuch. Sein Büro wird zum Schlafzimmer, in dem er am Abend ein Klappbett aufschlägt.

Tatsächlich schreibt die Siedle-Electric im ersten Jahr der Tätigkeit von Horst Siedle einen kleinen Gewinn. Er hat eine vorbildliche Kundenverwaltung, oder wie man heute sagt, ein CRM-System – ganz ohne PC und ohne Software! Auf einer einfachen Karteikarte hält er alles fest, was er über seine Kunden wissen muss – geschäftliche Daten und Zahlen, aber auch Privates wie Geburtstage, Vorlieben, Hobbies und vieles mehr. So ist er auf Besuche immer gut vorbereitet. Und er hat Erfolg damit. Weil er es mit Herz und mit Freude tut, und das spüren seine Partner.

Ab 1959 betreut er neben der Schweiz noch einige Zeit Baden, bis Dieter Schwarz dieses Gebiet als Handelsvertreter übernimmt und ihn auch in der Schweiz in technischen Dingen unterstützt. Dieter Schwarz ist ihm treuer Weggefährte und Freund.

Noch aber sind wir in der Schweiz, bei der Siedle-Electric, die seit Horst Siedle keine roten Zahlen mehr schreibt – übrigens bis heute nicht. Die wichtigste Aufgabe ist erledigt. Ab 1966 zieht er sich allmählich aus der Schweiz zurück und übernimmt gleichzeitig immer mehr Verantwortung in Furtwangen.

1967 erhält er Gesamtprokura. Er ist noch keine 30 Jahre alt und steckt voller Tatendrang und Ideen. Mit ganzer Kraft will er Siedle voranbringen, wie er zuvor die Siedle-Electric vorangebracht hat. Doch wo er in der Schweiz im wahrsten Sinn des Wortes sein eigener Chef war, muss er jetzt eine ganze Führungsriege überzeugen, motivieren und bewegen. Eine Führungsriege zudem, die sich nicht immer einig ist, die er als zögerlich, ja: als hinderlich empfindet. Er fühlt sich gebremst, kann sich und seine Ideen nicht verwirklichen.

Ende 1969 zieht er die Konsequenzen. Er kündigt. Beseelt von einer Geschäftsidee, will er sich selbständig machen. Firmenname und Sitz sind schon bestimmt. Weitere Mitarbeiter wollen mit ihm gehen. Der Betriebsrat erklärt sich mit Horst Siedle solidarisch. Teile der Belegschaft drohen mit Generalstreik, sollte er wirklich das Unternehmen verlassen.

Ergebnis: Horst Siedle bleibt und wird 1970 alleiniger Geschäftsführer. Die Bremsen sind gelöst, nun kann er sich entfalten, und er realisiert seine Geschäftsidee im Unternehmen, statt ihm Konkurrenz zu machen.

Die Erfolgsgeschichte beginnt.

1992 erleidet Horst Siedle einen Herzinfarkt. Er fasst gute Vorsätze. Doch er schont sich nicht.

2005 zwingt ihn eine schwere, lebensbedrohliche Erkrankung kürzer zu treten. Er überträgt das operative Geschäft mehr und mehr auf seine Mitgeschäftsführerin und Ehefrau Gabriele.

Seine Geschäftsanteile gehen in eine sogenannte ‚Familienstiftung‘ ein. Die Satzung dieser Stiftung gibt allen künftigen Firmenlenkern ganz klare Spielregeln vor.

Am 23. Oktober 2009 zum Ehrenbürger der Stadt Furtwangen ernannt. Siedle sagte an diesem Abend in der Stadthalle: „Die bisherigen Ehrenbürger unserer Stadt waren Bürgermeister, ein Reichtagsabgeordneter und Pfarrer. Mit dem kann ich Ihnen nicht dienen. Ich war nur Ministrant bei den Alt-Katholischen. Ich war Stadtrat, Kreisrat und ich bin ein sozial engagierter Fabrikler – und will es auch bleiben. Ich liebe unsere Stadt und helfe dort, wo ich kann, und wo ich es für sinnvoll halte.“

War knapp 38 Jahre Stadtrat in Furtwangen und 20 Jahre Kreisrat

Die Beliebtheit des FDP-Gemeinderats lässt sich aus der steigenden Zahl der für ihn abgegebenen Stimmen ablesen. Errang er am 24. Oktober 1971 gerade 932 Stimmen, waren es bei seiner siebten Wiederwahl 5215 Stimmen.

Beim Abschied aus dem Gemeinderat 2009 sagte er: „Ohne meine Frau wäre ich 2005 gestorben. Sie unterstützt alle meine Projekte, für die ich mich engagiere, und steht dahinter.“