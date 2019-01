von Felicitas Schück

Als Erfolg hat sich das Wir-in-Furtwangen-Ticket erwiesen. „782 verkaufte Gutscheine mit einem Wert von insgesamt 25 914 Euro, das ist sehr gut und wir freuen uns“, erklärt Fachfrau Christine Dorer, die das Projekt managt. Das Projekt wird gemeinsam von der Stadt Furtwangen und dem Verein der Unternehmer und freien Berufe in Furtwangen und Gütenbach (VdU) getragen.

Hervorragende Bilanz für Weihnachtsaktion

Die Weihnachtsaktion sei hervorragend gelaufen, stellt sie als Fazit fest. Deswegen peilt die Frau für Stadtmarketing auch schon neue Vorhaben an, die sich um die Magnetkarte ranken. Mit einem durchschnittlichen Aufladewert von 33,14 Euro liege man „relativ hoch“, bewertet Dorer das Ergebnis. Und sie fügt hinzu: „Oftmals kauft man mit dem Gutschein dann noch für 50, 60 Euro ein.“

Zahl der Akzeptanzstellen soll weiter steigen

Gutscheine im Wert 4000 Euro sind bisher eingelöst worden. Das heißt, 20 000 Euro Potenzial sind noch vorhanden. Eingelöst werden können die Magnetkarten bei nun 36 Akzeptanzstellen, Darunter sind Einzelhandelsgeschäfte, Gastronomie, Volkshochschule, Künstler wie Artwood und auch Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen wie die Praxis für Physiotherapie von Ute Müller in Furtwangen. „Unser Ziel ist, die Zahl der Akzeptanzstellen in diesem Jahr auf 45 zu erhöhen“, erklärt Christine Dorer.

Mit Jobcard die Mitarbeiter belohnen und örtliche Händler unterstützen

Neue Aktion ab Februar ist die Jobcard. Die Idee, die dahintersteckt: Die Arbeitgeber geben ihren Mitarbeitern wiederaufladbare Gutscheinkarten als steuerfreien Sachbezug, entweder als zusätzliche Leistung oder im Rahmen des Arbeitsentgeltes. So ungefähr 300 Gutscheinkarten sollen es für den Anfang sein. „Das ist eine tolle Sache, damit unterstützen wir den Einzelhandel vor Ort“, erklärt Christine Dorer.

Kaufkraft bleibt in Furtwangen

Gleichzeitig werde dem Bürger in Furtwangen auf diese Art und Weise gezeigt, dass man in Furtwangen gut einkaufen könne und nicht im Internet bestellen müsse. So werde das „Wir-Gefühl“ in der „Stadt für die Bürger“ gestärkt. „Ich finde es gut, dass die Kaufkraft in Furtwangen bleibt“, sagt Ute Müller, die mit ihrer Praxis an der Aktion teilnimmt.

Für Ostern weitere Aktion geplant

Die Magnetkarte kann mit einem Betrag von fünf bis 100 Euro aufgeladen werden und wird dann bei der Bezahlung über ein Gerät für EC-Karten eingelöst. „Wir versuchen, etwas zu tun für Furtwangen“, so die Fachfrau. Deswegen soll es nach der erfolgreichen Weihnachtsaktion auch an Ostern weitergehen. Was genau sie vorhat, will Christine Dorer aber erst zu gegebener Zeit verraten.

Liste der teilnehmenden Anbieter:

http://www.wir-in-furtwangen.de

http://www.vdu-furtwangen.de