Bereits zum vierten Mal war nun der Furtwanger Chorisma Chor der Seelsorgeeinheit Bregtal zu Gast in der Feldbergkirche. Wie an jedem Sonntagabend während der Sommermonate sind hier Feriengäste und Einheimische zu einem Taizé-Abendgebet versammelt. Und immer sind es Chöre aus der Region, die dieses Abendgebet musikalisch begleiten.

Bereits zum vierten Mal war es nun der Chorisma Chor aus Furtwangen. Seit dem ersten Feldberg-Gottesdienst hat der Chor dabei Kontakt zu einer Gottesdienst-Leiterin der Feldberg-Kirche. Gemeinsam wurde jedes Mal ein Gottesdienst zusammengestellt, bei dem sich Taizé-Gesänge und Texte ideal ergänzten. So trug Gottesdienstleiterin Iris Coqui Roussin dieses Mal einen Text von Dietrich Bonhoeffer vor, anschließend sang der Chor das aus diesem Text entstandene Taizé-Lied „Gott, lass meine Gedanken sich sammeln zu dir“.

Die zahlreichen Gottesdienstbesucher sangen dabei die verschiedenen Lieder eifrig mit. Diese Musik zusammen mit der eigenwilligen Architektur der Feldbergkirche und dem grandiosen Ausblick aus den großen Fenstern über den Schwarzwald hinweg schafft immer eine ganz besondere Atmosphäre. Ein Höhepunkt ist jedes Mal die Lichterprozession, wenn alle Gottesdienstbesucher eine brennende Kerze und damit ihre Bitten und Dank zum Altar bringen, wozu „Bonum est confidere“ gesungen wurde.

Zum Abschluss sang der Chor „Geh unter der Gnade“, wobei hier die Gemeinde den Refrain mitsang. Am Ende des Gottesdienstes gab es für die Furtwanger Sänger reichlich Applaus. Stimmungsvoll klang dieser Gottesdienst danach aus mit Flöten-Melodien aus dem Hintergrund. Gleichzeitig finden in der Kirche regelmäßig verschiedene Kunstausstellungen statt. Dieses Mal war es etwas Besonderes, dass gerade Werke des Hammereisenbacher Bildhauers Wolfgang Kleiser, also auch aus der Seelsorgeeinheit Bregtal, in der Kirche zu sehen waren.

Wie schon in den Jahren zuvor erhielt der Chor von den Gottesdienstbesuchern viel Lob, dies sei „eine wunderbare Andacht in der Feldbergkirche“ gewesen. Für den Chorisma Chor ist dieser Gottesdienst immer auch ein kleiner Ausflug. Denn davor gibt es im Freien vor der Kirche eine gemütliche Kaffeerunde und auf der Heimfahrt noch einen gemütlichen Ausklang beim Abendessen, dieses Mal im Gasthaus "Schweizerhof" in Waldau.

