Dank der Finanzierung durch die Stadt Furtwangen und das Autohaus Siedle dreht nach kurzer Unterbrechung ein Ersatzfahrzeug für den defekten Furtwanger Bürgerbus seine Runden.

Wie der Trägerverein mitteilt, scheinen gewisse Unsicherheiten in der Bevölkerung zu bestehen, sei es, weil der Ersatzbus auf den ersten Blick nicht als Bürgerbus erkennbar ist, oder weil das Fahrzeug nicht mit allen Extras bestückt ist, wie es die Fahrgäste gewohnt sind.

Fahrer sind behilflich

So ist normalerweise der Bus mit einer automatischen Tür versehen, und der Niederflureinstieg erleichtert insbesondere gehbehinderten Fahrgästen den Einstieg. Doch die Hilfsbereitschaft der Fahrer macht das Fehlen dieser Ausstattung an den Haltestellen wett, denn gerne steigen die Fahrer aus und sind im Bedarfsfall beim Ein- und Aussteigen behilflich. Kein Grund also, auf die Fahrt in die Stadt oder wieder nach Hause zu verzichten.

Furtwangen Furtwanger Bürgerbus fällt mehrere Wochen aus Das könnte Sie auch interessieren

Der Verein hofft, bald wieder zum Normalbetrieb zurückkehren zu können. Ab Oktober sollten keine Probleme mehr auftreten, wenn der neue Bus ausgeliefert ist.

Die Reparatur des alten Busses wird nach Aussage des Vereins noch einige Zeit in Anspruch nehmen.