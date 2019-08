Der Verein Bürgerbus mietet als Ersatz für sein defektes Fahrzeug einen Bus an, der schon am heutigen Mittwoch wieder seine Runden in Furtwangen drehen soll. Dies teilt Vorsitzender Rainer Siegel mit.

Umfangreicher Schaden und lange Reparatur

Der vereinseigene Bus ist wie berichtet erneut von einem umfangreichen Schaden an der Antriebswelle betroffen und die Beschaffung der Ersatzteile und die Reparatur werde einige Zeit in Anspruch nehmen. Weil der neu bestellte Bus erst im Oktober geliefert wird, drohte ein längerer Ausfall des Bürgerbusses.

Ab 28. August im Einsatz

Um nicht wie schon zu Anfang des Jahres die Fahrten komplett ausfallen lassen zu müssen, beschafft der Verein leihweise nun ein Ersatzfahrzeug, das voraussichtlich ab Mittwochnachmittag, 28. August, zum Einsatz kommen kann.

Dankenswerterweise haben die Stadt Furtwangen und das Autohaus Siedle zugesagt, sich die anfallenden Mietkosten zu teilen, heißt es in der Mitteilung des Vereins weiter. Diese Ausgabe würde sonst die Finanzen des Bürgerbusvereins zu sehr belasten. Über die weiteren Entwicklungen will der Verein die Bürger auf dem Laufenden halten und bittet gleichzeitig um Verständnis.