von Markus Reutter

An der Büchergondel am Furtwanger Rathaus wurden zwei Plexiglasscheiben mutwillig beschädigt. Die Bürgerstiftung befürchtet einen Schaden im vierstelligen Bereich und hat Strafanzeige gestellt.

Verärgert über diesen Akt „bewusster Zerstörung“ ist der Vorsitzende Fritz Funke. Schließlich gehe das Geld, das nun zur Reparatur aufgewendet werden müsse, den eigentlichen Stiftungszielen verloren.

Mit einem spitzen Gegenstand war ein Rabauke hier zugange. Mutwillig wurde die Plexiglasscheibe zerstört. | Bild: Markus Reutter

Der Vorfall ereignete sich bereits vor rund zwei Wochen. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, kann sich an die Polizei wenden. Die Bürgerstiftung hatte die originelle Büchergondel Mitte vergangenen Jahres am Rathaus in der Nähe des Sängerbrunnens mit Hilfe von Bauhofmitarbeitern aufgestellt. In den Regalen der Gondel steht ein Sortiment an Büchern zur Verfügung, die kostenlos ausgeliehen oder behalten werden können.

Mutwillig wurden die Plexigalsscheiben an der Büchergondel zerstört. | Bild: Reutter

Leider war dieses Angebot für die Bevölkerung schon gelegentlich Ziel von Vandalen. So finden sich Brandspuren an der Decke, außerdem wurde im November eine der Plexiglasscheiben samt Dichtungsgummi herausgedrückt.

Furtwangen Alte Gondelkabine ist ein ganz besonderer Platz zum Schmökern Das könnte Sie auch interessieren

Doch der jüngste Vorfall sei „das Schlimmste“, was bisher passiert sei, resümiert Funke. „Man muss mit Vorsatz und entsprechenden Gerätschaften rangehen, um das Plexiglas in dieser Weise zu beschädigen“, meint der Vorsitzende. Er hofft nun, dass der Verantwortliche ermittelt wird, um Schadenersatz verlangen zu können.