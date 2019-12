von Stefan Heimpel

Der Reigen der Furtwanger Kulturveranstaltungen wird jedes Jahr mit einem Paukenschlag eröffnet, dem großen Neujahrskonzert der Stadtkapelle in der Festhalle. In diesem Jahr steht das Neujahrskonzert am 1. Januar um 19.30 Uhr ganz im Zeichen des Wechsels bei der musikalischen Leitung sowohl der Stadtkapelle als auch der Jugendkapelle.

Konzert mit langer Tradition

Das Neujahrskonzert hat eine lange Tradition. Inzwischen ist es seit der Wiederaufnahme der musikalischen Tätigkeit nach dem Krieg 1949 das 71. Neujahrskonzert in Furtwangen.

Aber auch schon in den Jahren und Jahrzehnten vor dem Zweiten Weltkrieg hatte es ein solches Neujahrskonzert gegeben. Traditionell ist das Konzert als musikalischer und gesellschaftlicher Höhepunkt zum Jahresbeginn sehr gut besucht.

Grußwort des Bürgermeisters

Und ebenfalls eine lange Tradition haben die Grußworte des Bürgermeisters an die Furtwanger Bevölkerung, wobei der jeweilige Bürgermeister, dieses Mal also wieder Josef Herdner, auch auf die Entwicklung der Stadt eingeht.

Von besonderer Bedeutung für die Stadt- und Jugendkapelle ist das Konzert 2020 durch den Wechsel bei der musikalischen Leitung. Bei der Stadtkapelle hatte im Frühjahr dieses Jahres der bisherige musikalische Leiter Ulf Schuster seine Tätigkeit beendet. Beide Seiten waren zu der Überzeugung gekommen, dass die Weiterentwicklung in dieser Konstellation nicht mehr möglich war.

Kurze Vorbereitungszeit

Im Oktober übernahm Timo Hieske die Leitung der Stadtkapelle und bereitete in der kurzen Zeit das Orchester auf dieses Neujahrskonzert vor. Timo Hieske begann seine musikalische Tätigkeit als Dirigent 2006 in der Bläserjugend Schönenbach und gründete ein Jahr später die Kapelle Junge Egerländer, die bis 2018 unter seiner Leitung existierten. 2015 übernahm er auch die musikalische Leitung des Musikvereins Schönenbach, die er zum Jahresende aufgrund seiner neuen Aufgabe wieder abgibt. Für ihn, so Timo Hieske, biete die Stadtkapelle mehr ‘Möglichkeiten bei hohen musikalischen Ansprüchen“ und stelle für ihn daher auch musikalisch eine Weiterentwicklung dar.

Aber auch bei der Jugendkapelle gibt es einen Wechsel, denn Bernhard Weißer, der die Jugendkapelle seit Juli 2011 leitet, war der Überzeugung, dass frischer Wind gut täte. Ein idealer Punkt für einen solchen Leitungswechsel sei für ihn das Neujahrskonzert quasi als Abschluss.

Zeit für musikalischen Neuanfang

Der neue Dirigent hat dann genügend Gelegenheit, um ab Januar mit der Jugendkapelle nach und nach wieder ein entsprechendes Programm für das Neujahrskonzert 2021 zu erarbeiten. Bernhard Weißer wird im Rahmen des Konzertes seinen Dirigentenstab an Florian Brüser weitergeben, der schon seit einigen Jahren in der Stadtkapelle musiziert und in diesem Jahr bereits die Leitung der gemeinsamen Bläserjugend von Gütenbach und Schönenbach übernommen hat.

Musikalischer Bogen weit gespannt

Die Dirigenten haben wieder ein interessantes und ansprechendes Programm zusammengestellt. Höhepunkte bei der Jugendkapelle sind beispielsweise Melodien aus „Harry Potter“. Auch bei der Stadtkapelle ist der Bogen weit gespannt von der großen konzertanten Blasmusik über das bekannte Lied „Von guten Mächten“ und Musik aus „Les Miserables“ bis zur Operette „Der Zigeunerbaron“. Karten sind im Vorverkauf bei der Drogerie Müller und bei den Musikern der Stadtkapelle erhältlich.