Wer am Samstag gegen 16 Uhr in Furtwangen unterwegs war, kam nicht umhin zu bemerken, dass ein Großaufgebot an Feuerwehrfahrzeugen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war. Allerdings handelte es sich nicht um einen echten Großeinsatz, sondern um die Herbsthauptprobe der Feuerwehr Furtwangen.

Viele Schaulustige vor Ort

Zahlreiche Besucher fanden sich schon ab halb vier am Übungsobjekt ein, um die Probe zu beobachten. Um 15.55 Uhr war es dann soweit. Die Leitstelle Schwarzwald-Baar alarmierte die fünf Abteilungswehren aus Schönenbach, Furtwangen, Neukirch, Linach und Rohrbach mit dem Stichwort „Alarmübung, Brand in Lüftungsanlage, mehrere vermisste Personen“ bei der Firma Ketterer Druckguss am Niegenhirschwald. Diese stellte ihr Werk zwei als Übungsobjekt zur Verfügung. Bekannt waren im Vorfeld nur die Alarmzeit sowie der Übungsort. Somit war eine annähernd einsatznahe Übung möglich.

Brand und Rauchentwicklung im Übungsraum als Szenario

Angenommen wurde eine Rauchentwicklung in einem Lüftungsraum, welche sich über zwei Etagen in den Personalräumen ausbreitete. Insgesamt zwölf verletzte Personen waren zu vermelden, wovon sich einige auf das Gebäudedach retten konnten. Die Verletztendarsteller wurden im Vorfeld sehr realitätsnah geschminkt.

Abteilungen Schönenbach und Furtwangen zuerst vor Ort

Als erstes trafen nahezu gleichzeitig die Abteilungen Schönenbach und Furtwangen ein. Sofort wurde mit der Menschenrettung und Brandbekämpfung über den Haupteingang begonnen. Gleichzeitig wurden die auf das Dach geflüchteten Verletzten über die Drehleiter aus Furtwangen gerettet. Nach und nach trafen immer mehr Einsatzfahrzeuge am Übungsobjekt ein.

Genaue Aufgabenteilung

Diese große Anzahl an Einsatzkräften musste koordiniert werden. Als Einsatzleiter fungierte hierbei der Schönenbacher Abteilungskommandant Martin Miggler. Seine Aufgabe war es, die eintreffenden Einsatzfahrzeuge einzuweisen sowie den Gruppenführern Einsatzaufträge zu erteilen. Unterstützt wurde er durch drei Abschnittsleiter. Diese waren für die Bereiche Brandbekämpfung, Atemschutz sowie Wasserversorgung zuständig.

Lauter Herausforderungen gleichzeitig zu bewältigen

Im weiteren Verlauf wurde die Menschenrettung durch mehrere Atemschutztrupps sowohl über den Haupteingang im vorderen Bereich des Gebäudes, als auch über einen zweiten Eingang hinter dem Gebäude durchgeführt. Neben der Menschenrettung liegt bei einem derartigen Einsatzszenario das Augenmerk auch auf einer ausreichenden Löschwasserversorgung. Das ersteintreffende Löschfahrzeug aus Schönenbach nutzte hierfür den nächsten Hydranten. Des Weiteren wurde Wasser aus der nahen Breg über zwei Pumpen mittels zwei Schlauchleitungen an die Einsatzstelle befördert.

Hierbei kam unter anderem das Rohrbacher Löschgruppenfahrzeug zum Einsatz. Mit diesem können 320 Meter B-Schlauch während der Fahrt verlegt werden. Im hinteren Bereich des Firmengebäudes wurde über zwei Tragkraftspritzen die hier befindliche Löschwasserzisterne angezapft, um die Wasserversorgung in diesem Einsatzbereich sicherzustellen.

Zufrieden mit Übungsablauf

Kommandant Jochen Löffler sowie der Schönenbacher Abteilungskommandant Martin Miggler zeigten sich bei der anschließenden Nachbesprechung zufrieden mit dem Übungsablauf. Es sei alles in allem reibungslos und ohne große Fehler abgelaufen. Der große Besucherandrang zeige, dass die Arbeit der Feuerwehr in der Bevölkerung gewürdigt werde.

Lob von der Bürgermeister-Stellvertreterin

Vor Ort war ebenfalls Bürgermeister-Stellvertreterin Isolde Grießhaber, welche sich ein Bild über die Arbeit der Feuerwehr machen konnte. Sie nutzte die Nachbesprechung, um den Feuerwehrleuten für ihre ehrenamtliche Arbeit zu danken und zeigte sich beeindruckt vom Ablauf der Einsatzübung.

Im Anschluss an die Herbsthauptprobe lud die Abteilung Schönenbach die Probenteilnehmer zum Spanferkelessen und gemütlichem Beisammensein ins Rettungszentrum nach Furtwangen ein.