von Jürgen Liebau

Wie viele Kindergartenplätze braucht die Stadt? Eine Frage, die die Stadtverwaltung kaum exakt beantworten kann. Der Grund: Oft werden Kinder spontan angemeldet.

Möglichst in Wohnortnähe

Jedem Kind möglichst in der Nähe seines Wohnortes einen Kindergartenplatz anzubieten, das ist der Wille der Stadtverwaltung. Sieben Kindergärten gibt es in Furtwangen und seinen Ortsteilen, zum Teil in kirchlicher, zum Teil in städtischer Trägerschaft. Für das Kindergartenjahr 2019/20 wird derzeit ein Bedarf von etwa 380 Plätzen festgestellt. Darin sind 32 Plätze für Kleinkinder in altersgemischten Gruppen und 60 Plätze in Krippengruppen enthalten.

Kleinkinder belegen zwei Plätze

Diese Kinder belegen in den ausgewiesenen Krippengruppen (Kinderhaus St. Elisabeth und Krippengruppe Regenbogen) einen Platz, zählen aber in den anderen Einrichtungen bei einer Betreuung in altersgemischter Gruppe doppelt. Hintergrund ist, dass für Kleinkinder ein erhöhter Betreuungsbedarf besteht.

Im Kindergarten Regenbogen gibt es nach einer Statistik der Stadtverwaltung 40 Plätze in zwei Gruppen, und zwar eine Regelgruppe mit 20 Plätzen und eine Krippengruppe mit zehn Plätzen.

gibt es nach einer Statistik der Stadtverwaltung 40 Plätze in zwei Gruppen, und zwar eine Regelgruppe mit 20 Plätzen und eine Krippengruppe mit zehn Plätzen. Der Kindergarten Maria Goretti /St. Martin verfügt über 173 Plätze in acht Gruppen. Das sind eine Regelgruppe mit 25 Plätzen, eine altersgemischte Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit für Zweijährige bis Schuleintritt mit 19 Plätzen, zwei altersgemischte Gruppen mit Ganztagsöffnungszeit für Zweijährige bis Schuleintritt mit 22 Plätzen sowie zwei altersgemischte Gruppen mit höchstens 25 Plätzen mit verlängerter Öffnungszeit. Hinzu kommt eine Ganztagsgruppe mit 20 Plätzen (mit durchgehenden Öffnungszeiten) sowie eine altersgemischte Gruppe mit 15 Plätzen bei verlängerten Öffnungszeiten.

verfügt über 173 Plätze in acht Gruppen. Das sind eine Regelgruppe mit 25 Plätzen, eine altersgemischte Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit für Zweijährige bis Schuleintritt mit 19 Plätzen, zwei altersgemischte Gruppen mit Ganztagsöffnungszeit für Zweijährige bis Schuleintritt mit 22 Plätzen sowie zwei altersgemischte Gruppen mit höchstens 25 Plätzen mit verlängerter Öffnungszeit. Hinzu kommt eine Ganztagsgruppe mit 20 Plätzen (mit durchgehenden Öffnungszeiten) sowie eine altersgemischte Gruppe mit 15 Plätzen bei verlängerten Öffnungszeiten. Im Kinderhaus St. Elisabeth werden 50 Plätze in fünf Krippengruppen bereit gehalten. Das sind drei Ganztags- und zwei Halbtagsgruppen mit je zehn Plätzen.

werden 50 Plätze in fünf Krippengruppen bereit gehalten. Das sind drei Ganztags- und zwei Halbtagsgruppen mit je zehn Plätzen. Der Kindergarten St. Nikolaus Schönenbach verfügt über 25 Plätze in einer altersgemischten Halbtagsgruppe mit längeren Öffnungszeiten.

verfügt über 25 Plätze in einer altersgemischten Halbtagsgruppe mit längeren Öffnungszeiten. Im Kindergarten St. Andreas in Neukirch gibt es 47 Plätze in zwei Gruppen. Es sind eine altersgemischte Regelgruppe mit 25 Plätzen für Kinder zwischen drei und sechs Jahren sowie eine altersgemischte Regelgruppe mit 22 Plätzen für Kinder ab zwei Jahren bis Schuleintritt.

gibt es 47 Plätze in zwei Gruppen. Es sind eine altersgemischte Regelgruppe mit 25 Plätzen für Kinder zwischen drei und sechs Jahren sowie eine altersgemischte Regelgruppe mit 22 Plätzen für Kinder ab zwei Jahren bis Schuleintritt. Der Kindergarten St. Johann in Rohrbach bietet 25 Plätze in einer altersgemischten Halbtagsgruppe mit längeren Öffnungszeiten.

bietet 25 Plätze in einer altersgemischten Halbtagsgruppe mit längeren Öffnungszeiten. Der Waldkindergarten schließlich verfügt über zehn Plätze in einer Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten.

Bei der Erstellung der Bedarfsplanung für 2019/20 wurden die eingegangenen Anmeldungen bis Anfang April berücksichtigt, sagte Sachbearbeiterin Bernadette Burt von der Stadtverwaltung in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Weitere Anmeldungen würden für alle Kindergärten laufend über das ganze Jahr erfolgen. Der gesetzlich festgeschriebene Grundsatz der Wahlfreiheit des Kindergarten- und Krippenplatzes für die Eltern bleibe erhalten.

Noch 23 Plätze frei

In der örtlichen Bedarfsplanung 2018/2019 seien insgesamt 381 Plätze (inklusive Krippe und altersgemischte Gruppen) vorgesehen. Zum Stichtag 1. April seien aktuell insgesamt 344 Plätze belegt. Im Juli gebe es derzeit noch 23 freie Plätze.

Alle Einrichtungen beibehalten

Aufgrund der Planungszahlen biete es sich derzeit an, die bestehenden Plätze und Einrichtungen beizubehalten, so die Stadtverwaltung. Die noch offenen Plätze für das kommende Kindergartenjahr würden erfahrungsgemäß wieder sehr kurzfristig gefüllt werden. Dem Vorschlag schloss sich der Gemeinderat einmütig an.