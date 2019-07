von Andreas Trenkle

Mit Zuversicht schaut der Furtgau-Club Linach in die Zukunft. So steht aktuell mit der Stausee-Night am Samstag, 10. August, das nächste Großereignis des Vereins an.

Etwas außergewöhnlich war der Versammlungsort: Im Freien auf dem neuen Spielplatz beim Gemeindehaus. Dies erwies sich als optimal. Denn anschließend war gemeinsames Grillen angesagt und die Kinder konnten gleich daneben auf dem Spielplatz toben.

Versammlungsleiter Jochen Trenkle ging im Tätigkeitsbericht auf die verschiedenen Aktivitäten des vergangenen Jahres ein. So war im Februar das Helferfest der vergangenen Stausee-Night bei einem Rittermahl im Gasthaus „Hirschen“. Helfertechnisch unterstützte der Furtgau-Club den Skiclub Vöhrenbach beim Stadtfest. Ebenso stellte der Verein Streckenposten beim Bike-Marathon. Der Mitgliederstand hat sich um acht auf 107 erhöht. Von einem Minus in der Kasse musste Michael Löffler berichten. Eine einwandfreie Kassenführung bescheinigten Markus Klausmann und Andreas Trenkle.

Bei den Wahlen konnten alle Amtsinhaber bestätigt werden. Mitglied des Führungsgremiums bleiben Sebastian Fehrenbach und Jochen Trenkle, ebenso Schriftführer Stefanie Müller und Beisitzer David Bähr. Neue Kassenprüfer sind Daniela Straub und Martin Müller.

Rudolf Fleig wies darauf hin, dass im Gemeindehaus im Speicher Schränke zur Einlagerung eingebaut wurden. Diese könnten die Linacher Vereine nutzen. Ortsvorsteher Arno Ruf bedankte sich im Namen von Ortsverwaltung und Stadt für die geleistete Arbeit. Auch dahingehend, gerade die jungen Mitbürger bei den Veranstaltungen mit einzubinden.

90-er-Jahre-Party am Stausee

Versammlungsleiter Jochen Trenkle ging näher auf die vierte Auflage der Stausee-Night im kommenden Monat ein. So wird es von der musikalischen Richtung her eine 90er-Jahre-Party werden. Hierzu engagiert wurden DJ‘s aus Freiburg. Neben Bar und Likörstand wird es noch einen Bierwagen geben. Taxi-Schonhardt steht mit zwei Fahrzeugen parat, um die Gäste auf Wunsch nach Hause zu fahren.