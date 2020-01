Mit dem Klepfen der Fuhrkigili auf dem Marktplatz startete in Furtwangen die fünfte Jahreszeit. Die Fuhrkigili präsentierten dabei wieder ein unterhaltsames Programm mit verschiedenen Darbietungen.

Gestartet wurde das Geschehen pünktlich mit Böllerschüssen und dann gefolgt vom Zug der Narren von der Vereinsgaststätte „Alte Färbe“ zum Marktplatz. Mit dabei waren einmal mehr die Hexen, die seit vielen Jahren dieses Klepfen vor allem auch mit ihren Fackeln ausleuchten. Mit dabei auch wieder die Jugendkapelle der Furtwanger Stadtkapelle, die bei diesem Anlass erstmals unter der Leitung ihres neuen Dirigenten Florian Brüser stand. Die Jungmusiker wurden dabei durch einige Musiker aus der Stadtkapelle verstärkt.

Oberfuhrkigili André Frey eröffnete das Klepfen, es folgten die Vorführungen der verschiedenen Fuhrkigili im Einzelnen. Dann ging es aber weiter mit dem bunten Programm, das unter anderem durch Feuerkörbe und auch immer wieder Feuerwerk optisch untermalt wurde.

Auch der Nachwuchs zeigte sein Können, wobei die verschiedenen Darbietungen durch Ingo Riesle kommentiert und erläutert wurden. Dies war vor allem dann auch interessant, als nach dem paarweisen Klepfen dann nicht nur die Geißeln, sondern auch die Karbatschen zu hören waren. Es knallte auf jeden Fall eine ganze Zeit lang recht kräftig durch die Furtwanger Innenstadt.

Im Übrigen werden sich die Furtwanger Fuhrkigili beim Landschaftstreffen in Pfullendorf auch an der Weltmeisterschaft im Klepfen, offiziell bezeichnet als „Schneller-WM“, beteiligen, die in drei Kategorien stattfindet: Kurzstielige Karbatsche, langstielige Karbatsche (Goasl, Geissle) und flexible Goasl (Fuhrmannspeitsche).

Zum Abschluss des Klepfens auf dem Marktplatz hatten dann auch die Zuschauer die Gelegenheit, sich einmal mit der Geißel oder Karbatsche zu versuchen, während die Fuhrkigili von Bürgermeister Josef Herdner zu einem kleinen Umtrunk eingeladen wurden. Anschließend ging es gemütlich weiter in der „Alten Färbe“.

Nach Zunftmeister Dirk Friese lautet das diesjährige Fasnet-Motto: „Pirate un de Danuvius hucke zemme bi uns am Fluss un dien gemeinsam lache, was die Eschinger so mache.“

Fasnetmotto Piraten

Die Piraten stehen in diesem Jahr im Mittelpunkt der Furtwanger Fasnet. Das Thema des Zunftballs lautet daher auch: „Pirate sin mir, sel isch wohr, wir mache Fasnet au dieses Johr.“ Die närrischen Tage starten in Furtwangen am Samstag, 8. Februar, mit dem Ausrufen auf dem Marktplatz. Am Abend des Tages folgt dann noch der Hexenball. Am 15. Februar findet in der Furtwanger Festhalle der Zunftball statt. Neben den üblichen weiteren Programmpunkten der Furtwanger Fasnet gibt es in diesem Jahr erstmals eine Party der Narrenzunft am Abend des Fasnet-Samstags, nähere Details werden hier noch bekannt gegeben.

Unterwegs ist die Narrenzunft Furtwangen dieses Jahr beim großen Narrentreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte mit allen Mitgliedszünften in Bad Cannstatt vom 17. bis 19. Januar und beim Landschaftstreffen in Pfullendorf am 1. und 2. Februar. (hei)