von Stefan Heimpel

Ziemlich frustriert zeigte sich Vorstand Michael Schätzle von der Neukircher Nahwärme-Genossenschaft, als er dieses Projekt dem Gemeinderat vorstellte. Noch immer ist die im Frühjahr 2019 gegründete Genossenschaft nicht offiziell anerkannt und genehmigt. Aber ohne die Anerkennung durch den Genossenschaftsverband sind den Akteuren die Hände gebunden. Die Vorstände Michael Schätzle und Norbert Merz sowie der planende Ingenieur Arnold Berghoff waren in den Furtwanger Gemeinderat gekommen, um das Gremium über dieses zukunftsweisende Projekt zu informieren, an dem auch die Stadt direkt beteiligt ist.

Vorstand haftet jetzt mit Privatvermögen

Im Frühjahr 2019 wurde die „NeuWärme eG iG“ gegründet. Das „eG“ bedeutet eingetragene Genossenschaft, dass „iG“ heißt in Gründung. Nach den Vorplanungen war im Juli der Antrag an den Genossenschaftsverband eingereicht worden, um die neue Genossenschaft genehmigen zu lassen. Bis zu diesem Zeitpunkt steht beim Namen der Genossenschaft noch das „iG“. Vorher, so machte Michael Schätzle deutlich, können sie nicht aktiv werden. Denn bis zur Anerkennung haften die Vorstände persönlich auch mit ihrem privaten Vermögen. Damals war man von einer Zeit für die Prüfung von sechs bis acht Wochen ausgegangen. Inzwischen sind aber bereits mehr als sechs Monate vergangen. Erst im Dezember bekam man nach zahlreichen Anfragen die Nachricht, dass der Antrag nun geprüft werde. In der Folge mussten nun noch einmal verschiedene Fragen geklärt werden. Für die Organisatoren, die in diesem Frühjahr mit dem Bau beginnen wollten, sei das natürlich sehr frustrierend, so Michael Schätzle.

Im Frühjahr sollte Baubeginn sein

Nach diesen Erfahrungen wage er auch keine weiteren Prognosen, wann die Genossenschaft anerkannt ist und mit ihrer Arbeit beginnen kann. Die ersten Schritte wären dann die konkrete Suche nach Abnehmern der Nahwärme verbunden mit dem Eintritt in die Genossenschaft und dem Abschluss eines Vertrages.

Mindestens 60 Anschlüsse nötig

Aktuell haben sich 80 Interessenten angekündigt. Diese Zahl würde auch ausreichen. Wenn allerdings, auch durch die lange Verzögerung, die Zahl der Verträge deutlich niedriger wäre, müsste eventuell „das Projekt sterben“. Auf Anfrage aus dem Gemeinderat nannte Ingenieur Arnold Berghoff eine Mindestanzahl von 60 Abnehmern, die konkret Wärme beziehen wollen. Nach diesen Vertragsabschlüssen können dann die Verhandlungen mit der Bank über die notwendigen Kredite geführt werden, wobei hier schon grundsätzliche Unterstützung zugesagt ist. Noch immer hofft man auf einen Baubeginn im Sommer dieses Jahres. Dann könnte die Heizzentrale 2021 in Betrieb gehen und im Herbst 2021 die ersten Haushalte mit Wärme beliefert werden. Die Bauarbeiten sollen dann 2022 abgeschlossen werden und bis zum Winter 2022/2023 sollen alle Mitglieder mit Wärme versorgt werden.

Stadt schießt Planungskosten vor

Thomas Riesle (CDU) appellierte an die Genossenschaft, trotz dieser Probleme den Mut nicht zu verlieren. Nicht zuletzt gehöre auch die Stadt zu den Genossen, da insgesamt drei Objekte in Neukirch auch mit dieser Nahwärme versorgt werden sollen. Auch entsprechende Mittel zur Unterstützung im Haushaltsplan wurden vorgesehen, wobei, wie Bürgermeister Josef Herdner, der selbst Vorsitzender des Aufsichtsrates dieser Genossenschaft ist, erklärte, die Stadt bei den Planungskosten in Vorleistung getreten sei. Bei der Schwarzwaldhalle sei der Anschluss wegen einer maroden Heizung dringend notwendig.