von Stefan Heimpel

Ziemlich nass ging es zu am Sängerbrunnen beim Furtwanger Rathaus: die Drucker aus der Druckerei Leitz praktizierten einmal mehr den alten Brauch des Gautschens. Mit dieser feuchtfröhlichen Taufe wird ein Druckerlehrling offiziell in die Reihe der Gesellen aufgenommen.

Gegautscht wird seit dem 16. Jahrhundert

Der Brauch des Gautschens ist sehr alt. Schon im 16. Jahrhundert, also wenige Jahrzehnte nachdem die Buchdrucker-Kunst erfunden worden war, wird von solchen Ritualen berichtet, mit denen die Lehrlinge am Ende ihrer Ausbildung in den Kreis der Gesellen aufgenommen wurden. Eigentlich bezeichnet der Begriff Gautschen den ersten Entwässerungsschritt nach dem Schöpfen des Papiers, das Ablegen des frisch geschöpften Papierbogens vom Sieb auf eine Filzunterlage. Davon erhielt dann auch dieser Brauch für die Drucker-Lehrlinge seinen Namen, denn auch hier geht es ziemlich nass zu. Es ist ein festes Ritual: Zu einem Gautschakt gehören neben dem Gäutschling (auch Kornut genannt, ein alter Begriff für Lehrlinge) der Gautschmeister, der erste und zweite Packer sowie der Schwammhalter.

Brauch noch weit verbreitet

Dieser Brauch ist bei den Buchdruckern noch weit verbreitet und wird auch seit jeher bei der Druckerei Leitz gepflegt. Allerdings findet dieses Spektakel meist unbemerkt statt, dieses Mal informierte Betriebsleiter Jochen Burt aber die Medien über dieses Schauspiel. Wie Jochen Burt ausführte, sind alle Drucker des Betriebes nach ihrer Ausbildung gegautscht worden. Und falls tatsächlich einmal ein neuer Mitarbeiter in den Betrieb käme, der noch nicht gegautscht worden ist, werde dies wie selbstverständlich direkt bei der Einstellung nachgeholt.

Brunnen vor dem Rathaus bietet sich an

Nun hatte Pedro Pereira da Silva aus Gütenbach seine dreijährige Lehre in der Druckerei Leitz erfolgreich absolviert. Und damit stand nun das nächste Gautschen in diesem Betrieb an. Gegautscht wird entweder in einem großen Bottich oder in einem nahegelegenen Brunnen. Es gibt allerdings auch vereinfachte Ausführungen, bei denen der Lehrling lediglich auf einen nassen Drucker-Schwamm gesetzt und eventuell mit Wasser übergossen wird. In Furtwangen bot sich für dieses Spektakel natürlich der Sängerbrunnen beim Rathaus an.

Farbenfroher Gautschbrief

So kam in der Mittagspause die ganze Belegschaft und Freunde und Bekannte zum Rathaus, um Pedro Pereira da Silva zu gautschen. Ulli Nocke, Eigentümer der Druckerei, übernahm es, dem Kandidaten seinen Gautschbrief vorzulesen. In diesem Brief wird mit altertümlichen Texten bescheinigt, dass der Lehrling gegautscht wurde. Dieser Gautschbrief ist ein wahres Schmuckstück, das in der klassischen Weise der Buchdruckerei von Johannes Gutenberg mit großen Lettern und viel Farbe gedruckt wurde. Darin wird unter anderem bescheinigt: „Wir Jünger Gutenbergs thun anmit Jedermänniglich kund und zu wissen, dass der Jünger der hochberühmten Buchdrukkerkunst Pedro Miguel Pereira da Silva nach altem Brauch und Herkommen … sich losgesagt hat von aller Hudelei und falschen Brauch und die Wassertauff ad posteriora erhalten hat.“ Dies wird anschließend vom Gautschmeister und den Packern und anderen Zeugen feierlich unterzeichnet. Nach diesem Vortrag wurde der Lehrling von den Packern in den Brunnen verfrachtet und dort kräftig untergetaucht. Wieder aufgetaucht gab es noch mehrere Duschen aus den Eimern und dem Schwamm, bevor der Geselle mit seinen Kollegen anstoßen konnte.