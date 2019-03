von Claudius Wagenseil

In lockerer Atmosphäre feierten Musiker aus dem oberen Bregtal den alljährlichen Kopfweh-Fritig im Gasthaus Löwen in Schönenbach.

Dutzende Musiker sorgen für Stimmung

Rund 30 Musiker und etwa 20 Zuhörer eröffneten den Nachmittag, an dem sich eine Gruppe, bestehend aus Mitgliedern der diversen Stadtkapellen des Bregtals und eine Formation aus Jungmusikern, die „Breg Brass Buebe“, einen musikalischen Schlagabtausch lieferten.

Zuhörer stärken sich

Die Zuhörer, darunter Eltern mit Kindern, verdauten am Fasnets-Freitag den Schmotzige Dunschtig mit einem Konterbier – das nach unbewiesenem Glauben gegen den Kater helfen soll – oder genossen Schnitzel mit Pommes und schufen die Grundlage für das weitere närrische Treiben.

Die Breg Brass Buebe spielten zuerst auf, gefolgt vom zweiten Tisch. Beide Gruppen spielten bekannte Fasnetslieder und klatschten mit.

Reichlich Beifall für die Musiker

„Die spielen ein, zwei Lieder, dann spielen wir wieder eins“, erklärt der musikalische Leiter der „Breg Brass Buebe“, Julian Brugger. Seit fünf Jahren besteht die Formation, und fast alle Mitglieder sind auch in lokalen Musikvereinen engagiert. Die beiden Tische ernteten reichlich Beifall, und es strömten immer mehr Zuhörer in den Gastraum.

Spontanes Ständchen als Ursprung

Die Veranstaltung geht ursprünglich auf ein spontanes Ständchen für Bernd Zähringer, Mitglied der Vöhrenbacher Stadtkapelle, zurück, das ihm zuerst auf der Straße und dann in dessen Fernseh-Geschäft in Furtwangen dargebracht wurde. Dies war Bernd Zähringer aber dann doch etwas zu gefährlich, er fürchtete um seine Ware, und kam so auf die Idee, das lockere Musikertreffen in den Schönenbacher „Löwen“ zu verlegen.

Der Name der Veranstaltung leitet sich übrigens davon ab, dass die Musiker nach dem Treffen am folgenden Samstag häufig an Kopfweh leiden. Wer jedoch vom Schmotzige wirklich Kopfschmerzen hatte, sollte die Veranstaltung besser gemieden haben, es ging naturgemäß laut zu.