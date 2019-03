von Stefan Heimpel

„Frauen an die Macht?! – Mehr Frauen in die Kommunalparlamente bringen“, zu dieser Veranstaltung hatten die Grünen anlässlich des Weltfrauentages ins Museumsgasthaus Arche in Furtwangen eingeladen. Denn ein besonderes Jubiläum wird dieses Jahr in Deutschland gefeiert: vor 100 Jahren errangen die Frauen das Wahlrecht. Seither dürfen sie wählen und gewählt werden. Doch noch immer sind Frauen im politischen Leben unterrepräsentiert – auch und vor allem auf kommunaler Ebene. Wie kann dies geändert werden? Um diese Frage zu erörtern, wollte die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger nach Furtwangen kommen, die Sprecherin für Frauen, Kinder und Familie der Grünen im Landtag von Baden-Württemberg. Allerdings war die Abgeordnete dann kurzfristig erkrankt und musste ihren Vortrag mit Diskussion in Furtwangen absagen. Die Furtwanger Landtagsabgeordnete Martina Braun sprang in die Bresche und trug verschiedene Thesen zu diesem Thema vor, die dann in der kleinen Runde auch zu konkreten Diskussionen führten.

Paritätische Verteilung als Ziel

Unter den rund zehn Teilnehmern waren auch mehrere Frauen, die auf verschiedenen Listen im oberen Bregtal für die Kommunalwahl kandidieren. Auch wenn sich die Einladung nicht nur an Frauen, sondern auch an Männer gerichtet hatte, war mit Roland Thurner, Stadtrat der UL, nur ein Mann dieser Einladung gefolgt. Martina Braun machte an Zahlen deutlich, wie Frauen in der Politik vertreten sind. Dabei sei es Ziel der Grünen, eine paritätische Verteilung zu erreichen, also dass in den Gremien jeweils zur Hälfte Männer und Frauen vertreten sind. Während allgemein unterschiedlich intensiv in den verschiedenen Parteien und Gruppierungen dafür gearbeitet wird, sei inzwischen im Landtag mit der AfD auch eine Partei vertreten, die hier deutlich gegen die Frauen argumentiere und zu alten Mustern zurückkehren wolle.

Landtag ist Schlusslicht

Aktuell sind 26,6 Prozent der 143 Abgeordneten im Stuttgarter Landtag Frauen. Im Europa-Parlament sind es 36,8 und im Bundestag 30,9 Prozent. Im Landtag Baden-Württemberg sei dies im Übrigen die schlechteste Quote aller Landesparlamente in Deutschland. Bei den Kommunalparlamenten werde deutlich, dass der Frauenanteil mit der Größe der Gemeinde steige. Immer noch gebe es in Baden-Württemberg bei 1101 Gemeinden 26 Gemeinderäte ohne eine Frau, nur zehn Gemeinderäte im Land seien paritätisch besetzt. Ähnlich sei die Situation in Kreistagen oder bei den Posten eines Bürgermeisters. Hierfür gebe es verschiedene Gründe, so das Ergebnis der Diskussion. Die Strukturen seien von Männern geschaffen und damit auch von ihnen deutlich geprägt.

Zu wenig Selbstvertrauen

Aber man müsse auch immer wieder feststellen, dass sich manche der Frauen diese Aufgaben nicht zutrauten. Dabei sei gerade in der Kommunalpolitik besonders viel Mitwirkungsmöglichkeit gegeben. Konkret, so auch die Berichte in der Diskussion, sei es sehr schwierig, Frauen für eine Kandidatur zu motivieren. Offensichtlich gebe es auch hier noch immer ein unterschiedliches Rollenverständnis in der Familie: kaum ein Mann fühle sich durch die Sorge für Kinder zu Hause gehindert, in die Politik zu gehen, ganz anders bei den Frauen.

Frauen wählen keine Frauen

Gleichzeitig bestehe auch das Problem, dass Frauen keine Frauen wählten. Wenn die Frauen allein die kandidierenden Frauen gezielt wählen würden, wäre der Frauenanteil in den Parlamenten schon wesentlich größer. Dabei entstand hier die Idee, im Vorfeld der diesjährigen Kommunalwahlen am 26. Mai einmal eine Art Frauen-Stammtisch einzuberufen, bei dem über Parteigrenzen hinweg alle weiblichen Kandidaten für die Kommunalwahl gemeinsam auftreten und dafür werben, mehr Frauen in die Parlamente zu wählen.