von Stefan Heimpel

Vergeben wurden vom Gemeinderat nun die Tief- und Straßenbauarbeiten für die Komplettsanierung der Fohrenstraße. Nach der Ausschreibung im Staatsanzeiger Baden-Württemberg gingen drei Angebote ein. Das günstigste Angebot lieferte hier die Firma Behringer Tiefbau in Hüfingen mit 1 ,9 Millionen Euro Gesamtkosten brutto.

Die beiden anderen Angebote lagen mit 14 Prozent beziehungsweise 27 Prozent über diesen Preis deutlich höher.

Günstiger als Kostenschätzung

Das Angebot ist damit günstiger als die Kostenschätzung des Ingenieurbüros Kirn mit 2 ,0 Millionen Euro. Für das laufende Jahr stehen hier im städtischen Haushalt 500 000 Euro zur Verfügung, beim Eigenbetrieb Wasserversorgung 140 000 Euro und beim Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 360 000 Euro. Für das kommende Jahr sind im Haushalt eingeplant 800 000 Euro sowie bei der Wasserversorgung 100 000 Euro und beim Abwasser 360 000 Euro.

Zweifel an Stabilität der Gabionenmauer

In der Diskussion fragte Wolfgang Kern (FWV) noch einmal nach der Gabionen-Lösung für die Stützwände. Da er hier an der notwendigen Stabilität zweifelt, sollte hier auch speziell die Statik noch einmal überprüft werden. Dies sei geplant, so Bürgermeister Josef Herdner, beim anstehenden Vergabegespräch. Dies soll dann auch entsprechend festgehalten werden.

Roland Thurner (UL) fragte außerdem an, ob die notwendige Mauer ebenfalls bereits in dieser Summe enthalten sei. Hier erläuterte die Verwaltung, dass im Unterschied zu den ersten Kostenberechnungen auch diese Mauer in der Ausschreibung und damit auch im Angebot enthalten sei.

Ulrich Mescheder (UL) machte darüber hinaus deutlich, dass an der Vergabe nichts auszusetzen sei. Die beiden UL-Abgeordneten stimmten dann aber gegen diese Vergabe, weil sie grundsätzlich mit diesem Projekt nicht einverstanden seien.