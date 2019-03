von Christa Hajek

„Mit Herz und Hand“ heißt der Verein, der die Sozialstation Oberes Bregtal unterstützt. Vor vier Jahren schlossen sich die Krankenpflegevereine zu diesem neuen Förderverein zusammen. Bei der Hauptversammlung im katholischen Pfarrsaal hielt die Vorsitzende Barbara Weis Rückschau auf zwei Vereinsjahre. Zur Einleitung gab Bürgermeister Josef Herdner einen „geistlichen Impuls“, in dem er an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter anknüpfte.

Palliativ-Ausbildung gesponsert

Barbara Weis teilte mit, dass der Verein die Seniorenkreise in Furtwangen und Gütenbach alljährlich mit je 200 Euro unterstützt. Die Palliativ-Ausbildung, die rund 13 000 Euro koste, sei für eine Schwester der Sozialstation zu einem beträchtlichen Teil bezahlt worden. Die Vorsitzende betonte, dass auch einige Furtwanger Ärzte eine Palliativ-Ausbildung haben. Der Verein gab außerdem einen Zuschuss für einen neuen Kleinbus der Sozialstation.

Amtsinhaberinnen bestätigt

Bei den Wahlen wurden die Amtsinhaberinnen bestätigt. Vorsitzende bleibt Barbara Weis, zweite Vorsitzenden Helga Schartel. Heidi Stumpp ist Schriftführerin, Monika Fies verwaltet die Kasse. Mit Rosmarie Scherzinger, Helga Hummel, Gertrud Dilger, Heidi Stumpp und Agnes Rohrer sind alle Stadtteile ebenso wie Gütenbach im Vorstand vertreten. Als Kassenprüferin löste Christa Weiß Marlene Schmidt ab, Margot Bürkle wurde bestätigt.

Gütenbacher zahlen mehr

Für die Gütenbacher Mitglieder wurde der Beitrag angepasst, sie zahlen statt bisher 14 Euro nun wie alle anderen Mitglieder 20 Euro.

Größere Kapazität

Spätestens zum 1. Januar 2020 wird die Tagespflege in den Neubau an der Baumannstraße einziehen, das berichtete die Geschäftsführerin der Sozialstation Oberes Bregtal, Natalie Löffler. 370 Quadratmeter stehen zur Verfügung, die Tagespflege wird 20 Plätze haben. Da die Senioren nicht jeden Tag kommen, können etwa 55 Gäste betreut werden. In der derzeitigen Betreuungsgruppe gibt es Platz für 35 Gäste, wie Natalie Löffler berichtete. Die Nachfrage sei groß, und man werde die zusätzlichen Plätze sicher belegen können.

Entlastung für Angehörige

Dankbar für die Unterstützung des Vereins „Mit Herz und Hand“ zeigte sich der Vorsitzende der Sozialstation, Lothar Dilger. Gerade die Tagespflege sei eine wichtige Entlastung für pflegende Angehörige.

