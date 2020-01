von Stefan Heimpel

Ekkehard Günther vom Vorstand des Fördervereins für krebskranke Kinder Freiburg erläuterte den Gastwirten die Arbeit des Fördervereins, der 1980 gegründet wurde. Von damals 27 Mitgliedern sei der Verein auf 2200 gewachsen mit dem einzigen Ziel, den kranken Kindern in der Uniklinik zur Seite zu stehen. Man habe damals ohne einen Pfennig begonnen und alles daran gesetzt, beispielsweise den Eltern der kleinen Patienten eine Unterkunft, zuerst in Wohnungen, später in einem eigenen Haus, zu bieten, damit sie bei ihren kranken Kindern bleiben können.

Größere Heilungschancen

Genauso hätten sie sich von Anfang an dafür eingesetzt, dass die Kinder pädagogisch und schulisch betreut werden. In den ersten Jahren sei sogar die betreuende Erzieherin in der Kinderklinik entlassen worden mit der Begründung, krebskranke Kinder bräuchten keine Betreuung, sie würden sowieso sterben. Ein Beispiel, wo der Förderverein für Ersatz sorgte. Gleichzeitig sei die Zahl der Kinder, die geheilt werden konnten, massiv gestiegen. Durch Kontakte habe man mit der Zeit auch Unterstützung aus der Politik bekommen und beispielsweise den medizinischen Pflegesatz für krebskranke Kinder stark erhöhen können. 1995 wurde das erste Elternhaus bei der Kinderklinik errichtet, 2005 erfolgte eine große Erweiterung. Aktuell stehen 71 Zimmer für die Eltern zur Verfügung, teilweise auch mit Geschwisterkindern. Die Zimmer seien meist komplett ausgebucht.

Bauvorhaben kostet 12,7 Millionen Euro

Allerdings werde nun eine neue Kinderklinik errichtet. Und hier „will und muss der Förderverein nun ein neues Kinderhaus errichten“, so Günther, da das alte Haus viel zu weit entfernt wäre. Der Spatenstich soll bereits im Herbst dieses Jahres erfolgen. Durch den Verkauf des bisherigen Elternhauses an die Klinik erhalte der Förderverein vier Millionen Euro, weitere fünf Millionen Euro habe man in den vergangenen Jahren bereits für diesen Zweck angespart. Es fehlten aber noch immer mehr als drei Millionen Euro, um die Gesamtsumme von 12,7 Millionen Euro zu finanzieren. Und hier seien solche Spenden wie vom Wirteverein natürlich besonders willkommen.

Informationen im Internet:

http://www.helfen-hilft.de