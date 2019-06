von Stefan Heimpel

Der Verein der Unternehmer und freien Berufe Furtwangen und Gütenbach (VdU) hat wieder einen Vorsitzenden: Nach einem Jahr Vakanz wurde in der Hauptversammlung Florian Klausmann von Schuh- und Sport-Klausmann gewählt.

Die stellvertretende Vorsitzende Bettina Rutschmann hatte den Verein ein Jahr lang kommissarisch geleitet. Sie gab noch einmal einen Überblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Aktuell hat der VdU 82 Mitglieder aus den Bereichen Dienstleistung, freie Berufe, Gastronomie und Industrie sowie vor allem auch aus Handel und Handwerk.

Mehr Geld ausgegeben als budgetiert

Herausragend waren vor allem die beiden Einkaufssonntage im Frühjahr und an Kilwi. Angemerkt wurde allerdings auch, dass die für diese Veranstaltungen ausgegebenen Mittel deutlich über dem Haushaltsansatz lagen. Von besonderer Bedeutung für den VdU ist die Tatsache, dass die Bankkonten für die Abwicklung der Käufe mit dem neu geschaffenen City-Gutschein nun komplett über den VdU laufen, wobei die Stadt eine Anschubfinanzierung geleistet hatte.

Finanzielles Risiko überprüfen

Kassenprüfer Rainer Lübbers sagte dazu, dass der VdU nun mit diesen Konten fremde Gelder verwalte. Hier sollte überprüft werden, wer bei Problemen wie Falschbuchung oder Internet-Kriminalität das Risiko trägt. Die beim City-Gutschein verwalteten Gelder überstiegen den eigentlichen Haushalt des VdU deutlich.

Klausmann und Rutschmann stellen sich zur Wahl

Bei den Wahlen wurde für den vakanten Posten des Vorsitzenden Florian Klausmann vorgeschlagen, der sich auch zur Wahl stellte, ebenso wie die bisherige zweite und aktuell kommissarische Vorsitzende Bettina Rutschmann. In geheimer Abstimmung erhielt Bettina Rutschmann vier Stimmen und Florian Klausmann neun Stimmen, womit er zum neuen Vorsitzenden des VdU gewählt wurde.

Dem Verein eine Chance geben

Bettina Rutschmann erläuterte, dass sie sich nach einem Jahr als kommissarische Leiterin nun zu dieser Kandidatur durchgerungen habe, um dem Verein eine Chance zu geben. Florian Klausmann bedankte sich für die Wahl. Das Ganze sei für ihn Neuland, er wolle aber sein Bestes geben. Vor allem wolle er versuchen, weitere Jungunternehmer als Mitglieder zu gewinnen. Bei den weiteren Wahlen wurden der zweite stellvertretende Vorsitzende Michael Schlageter, Schriftführer Jürgen Reis sowie die Beisitzer Antje Jäger und Georg Kaiser in ihren Ämtern bestätigt.

Bürgermeister bedankt sich bei kommissarischer Vorsitzenden

Bürgermeister Josef Herdner dankte ausdrücklich Bettina Rutschmann, die „das Schiff VdU“ über Wasser gehalten habe. In seinem Grußwort hob Herdner die wichtige Verbindung zwischen Stadt und VdU hervor. Große Herausforderungen stünden an, sodass auch künftig eine sehr enge Zusammenarbeit dringend notwendig sei. VdU und Stadt Furtwangen hätten bereits bewiesen, dass sie in vielen Bereichen einiges bewegen könnten. Jetzt sei vor allem wieder Kreativität gefragt.

Enge Zusammenarbeit von Stadt und Verein wichtig

Als positiv bewertete der Bürgermeister die Citycard, denn dadurch werde Kapital in Furtwangen gebunden. Als gelungen wertete er auch die gemeinsame Veranstaltung von zehn Jahren Kulturwoche und verkaufsoffenem Sonntag.

Große Bedeutung der künftigen Verkehrsführung

Von besonderer Bedeutung für die Innenstadt sei die künftige Verkehrsführung, wie er erst an diesem Tag wieder durch Beobachtungen in der Wilhelmstraße habe feststellen müssen. Hier seien sich ein Laster und ein Bus begegnet, wobei der Laster auf den Gehweg ausweichen musste. Eine Einbahnregelung für die Wilhelmstraße sei unumgänglich, um eine Belebung der Innenstadt zu erreichen. Gleichermaßen wünsche er sich, dass die Industrie-Unternehmen noch engere Verbindungen zum VdU schaffen, um die gemeinsamen Interessen zu stärken. Dem VdU komme beim kommunalen Leben eine zentrale Funktion zu.